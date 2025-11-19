Diablito Echeverri sueña con volver a River: Manchester City cortaría su préstamo en Leverkusen
El futbolista suma pocos minutos en Bayer Leverkusen, preocupa al equipo inglés y ya expresó su deseo de volver al Millonario para recuperar continuidad.
La preocupación creció en Manchester City debido a la escasa participación de Claudio Echeverri en Bayer Leverkusen, donde el juvenil no logró asentarse en el equipo que conduce Kasper Hjulmand. El club inglés lo había cedido para que sumara minutos y adquiriera rodaje en el fútbol europeo, pero la realidad fue muy distinta a la esperada.
El mediapunta apenas acumula ocho partidos entre Bundesliga y Champions League, con solo tres titularidades y siete encuentros consecutivos sin ingresar. Esa falta de continuidad encendió alarmas en Inglaterra, donde no descartan cancelar la cesión a fin de año pese a que estaba pautada hasta mediados de 2026. En caso de regresar a Manchester, el plan no contempla que quede bajo las órdenes de Josep Guardiola. La idea es reubicarlo nuevamente y encontrarle un destino donde logre la participación que no tuvo en Alemania.
Mientras tanto, según trascendió en las últimas semanas, el propio Echeverri ya expresó su voluntad de volver a River para recuperar minutos y reencontrarse con la confianza que lo impulsó a Europa. “El Diablito ya comunicó a su familia, a su representación, que su deseo es volver a Argentina. Quiere venir a jugar a River, quiere volver a tener continuidad futbolística y sabe que River es el mejor lugar para lograrlo”, aseguró el periodista Juan Patricio Balbi.
Sin embargo, la postura del Manchester City sigue firme: la prioridad es que continúe su desarrollo en el fútbol europeo. “Si Manchester City efectivamente decide cortar el préstamo de Echeverri con Bayer Leverkusen, la intención es renegociar al jugador, porque Guardiola no lo tenía ni lo tiene en los planes para esta temporada. Ahí está el punto. No quieren venderlo, sino volver a cederlo. River es una opción viable desde lo deportivo, pero la prioridad es negociarlo en un club del fútbol europeo“, amplió Balbi en SportsCenter.
El primer intento sería ubicarlo en Girona, club del City Group que ya había competido por su ficha antes de la llegada a Leverkusen. Aun así, la posibilidad de River no queda descartada si la voluntad del jugador termina inclinando la balanza.
Los números del Diablito Echeverri en Europa
Desde su desembarco en el fútbol europeo, Echeverri acumula 11 partidos oficiales: ocho en Bayer Leverkusen y tres con Manchester City. En total, sumó 285 minutos, convirtió un gol con el equipo inglés en el Mundial de Clubes y brindó una asistencia en Champions League para la escuadra alemana.
La definición sobre su futuro llegará antes de fin de año, en un escenario donde River aparece como una alternativa concreta, aunque todavía supeditada a los planes del conjunto inglés y del esfuerzo que puede llegar a hacer el Millonario por tenerlo.
