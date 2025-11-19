Diablito Echeverri sueña con volver a River: Manchester City cortaría su préstamo en Leverkusen

Los números del Diablito Echeverri en Europa

Desde su desembarco en el fútbol europeo, Echeverri acumula 11 partidos oficiales: ocho en Bayer Leverkusen y tres con Manchester City. En total, sumó 285 minutos, convirtió un gol con el equipo inglés en el Mundial de Clubes y brindó una asistencia en Champions League para la escuadra alemana.

La definición sobre su futuro llegará antes de fin de año, en un escenario donde River aparece como una alternativa concreta, aunque todavía supeditada a los planes del conjunto inglés y del esfuerzo que puede llegar a hacer el Millonario por tenerlo.