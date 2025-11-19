Leandro Romagnoli se alejó del banco de San Martín de San Juan tras el descenso

Leandro Atilio "Pipi" Romagnoli culminó su ciclo como técnico de San Martín de San Juan en un contexto cargado de frustración deportiva y desgaste emocional. La salida del ex volante de San Lorenzo se confirmó horas después de la derrota 4-2 ante Aldosivi en Mar del Plata, resultado que selló el descenso del Verdinegro y que terminó marcando un punto final inevitable a un proceso que había comenzado en marzo, cuando el equipo ya navegaba en turbulencia.