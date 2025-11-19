Leandro Romagnoli se alejó del banco de San Martín de San Juan tras el descenso
El entrenador decidió dar un paso al costado luego de la caída ante Aldosivi y de un cierre de temporada que dejó al club en la Primera Nacional.
Leandro Atilio "Pipi" Romagnoli culminó su ciclo como técnico de San Martín de San Juan en un contexto cargado de frustración deportiva y desgaste emocional. La salida del ex volante de San Lorenzo se confirmó horas después de la derrota 4-2 ante Aldosivi en Mar del Plata, resultado que selló el descenso del Verdinegro y que terminó marcando un punto final inevitable a un proceso que había comenzado en marzo, cuando el equipo ya navegaba en turbulencia.
La dirigencia pretendía que Romagnoli continuara para liderar el proyecto de retorno inmediato a la máxima categoría. El ofrecimiento existió y era concreto: mantenerlo en el cargo, respaldar su trabajo y otorgarle margen para armar un plantel competitivo en la Primera Nacional. Sin embargo, el propio entrenador entendió que el ciclo había llegado a su límite.
Él mismo consideró que no quedaba espacio para insistir después del golpe deportivo y asumió que lo más saludable era dar un paso al costado. Cuando Romagnoli asumió, San Martín acumulaba malos resultados, una estructura futbolística debilitada y un ánimo general muy golpeado. El “Pipi” llegó para intentar un giro brusco en medio de la urgencia: reorganizar, ordenar y reanimar un equipo que se encontraba al borde del colapso.
Hubo momentos de recuperación que generaron ilusión, pero nunca pudieron sostenerse lo suficiente como para escapar del fondo. El paso por la Copa Argentina también dejó su marca: el Verdinegro alcanzó los 16avos de final y quedó eliminado ante Racing, una campaña digna pero insuficiente para cambiar el destino global.
Uno de los triunfos más resonantes de su etapa fue, paradójicamente, ante San Lorenzo, el club de sus amores. Esa victoria fue un recuerdo luminoso en una temporada que tuvo más sombras que certezas y que culminó con el dolor del descenso, un desenlace difícil de absorber para el entrenador y para la institución.
Los números de Romagnoli en San Martín de San Juan
En total dirigió 23 encuentros, con un registro de 6 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Aunque estuvo cerca de sostener la permanencia, los números terminaron siendo insuficientes. Con su salida, San Martín inicia un nuevo proceso en un momento crítico, mientras la dirigencia deberá resolver quién tomará el mando para encarar la misión inmediata: regresar cuanto antes a Primera.
