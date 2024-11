Dibu Martínez, sobre los colombianos: "Les ganamos dos veces, es normal que no les caiga bien"

Por otro lado, en la misma conversación, el arquero del Aston Villa se refirió al clima hostil que sufrió en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y rememoró las eliminación que la Albiceleste le propinó al combinado cafetero en la Copa América de Brasil 2021 y en la Copa América de Estados Unidos 2024: “Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien”.

Dibu Martínez y su sueño de jugar hasta los 40 años en la Selección Argentina

“Cuando estoy en la selección, también hago yoga. Si sigo todo eso, podré jugar después de los 40. He aprendido mucho desde que me lesioné a los 21 años. No comía bien, no hacía nada además de entrenar", comenzó contando.

"Y justo antes del COVID, en 2019, conocí a mi psiquiatra. Él me saca la cabeza del agua cuando estoy de bajón y me calma cuando me dejo llevar. Este equilibrio me permite rendir bien y con regularidad, gracias a un cuerpo y una mente sanos”, reveló el Dibu.