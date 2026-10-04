Dibu Martínez rompió el silencio: el heredero de la 10 de Lionel Messi y su deseo para el futuro
El arquero de la Selección Argentina habló tras la goleada ante Burkina Faso, reveló quién debería llevar el histórico dorsal y confesó dónde le gustaría jugar.
Luego del contundente triunfo de la Selección Argentina por 7-0 frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, Emiliano “Dibu” Martínez dejó declaraciones de alto impacto en zona mixta, con la mira puesta en la inminente despedida de Lionel Messi.
El arquero marplatense repasó el presente del conjunto albiceleste, detalló lo cerca que estuvo de dar un paso al costado tras el Mundial 2026 y opinó abiertamente sobre la sucesión del dorsal de Lionel Messi antes de lo que será su último partido con el seleccionado este martes ante Benín.
Dibu Martínez analizó el futuro de la Selección Argentina, el heredero de Messi y su sueño en Mar del Plata
El guardameta de Chelsea, que mantuvo su arco en cero antes de cederle su lugar a Gerónimo Rulli en el complemento, alcanza las 45 vallas invictas en 69 partidos internacionales y quedó a apenas dos de superar la marca histórica de Sergio "Chiquito" Romero. Sin embargo, no dudó en confesar el duro trance emocional que le tocó atravesar luego de la final del mundo perdida: “Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien”.
Con la emotiva despedida del capitán en el horizonte frente a Benín, Martínez anticipó el clima que vivirá el plantel en el vestuario para acompañar al diez: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”. Asimismo, en cuanto al peso simbólico de la sucesión en el equipo nacional, el marplatense se animó a señalar al mediocampista Nicolás Paz, de destacado nivel en el Como de Italia, como el candidato natural que "pica en punta" para adueñarse de la mítica camiseta.
Para finalizar, la jornada de declaraciones dejó un guiño para el fútbol local cuando el futbolista formado en La Feliz abrió la puerta a una hipotética vuelta a sus orígenes: “Me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día”. Con ese mensaje directo hacia las instituciones de su ciudad natal, el arquero cerró una noche repleta de definiciones mientras la Scaloneta ultima detalles para una cita histórica.
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