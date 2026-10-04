Dibu Martínez rompió el silencio: el heredero de la 10 de Lionel Messi y su deseo para el futuro

Con la emotiva despedida del capitán en el horizonte frente a Benín, Martínez anticipó el clima que vivirá el plantel en el vestuario para acompañar al diez: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”. Asimismo, en cuanto al peso simbólico de la sucesión en el equipo nacional, el marplatense se animó a señalar al mediocampista Nicolás Paz, de destacado nivel en el Como de Italia, como el candidato natural que "pica en punta" para adueñarse de la mítica camiseta.