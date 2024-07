"¿Cuántos penales le metés al Dibu Martínez'": la pregunta a la Selección Argentina que se hizo viral

"De 10 penales, ¿cuántos le metés a Dibu Martínez?", fue la consigna Un metro adelantado para algunos de los futbolistas de la Scaloneta.

"Yo no le pateo nunca, porque le quiero dar confianza", dijo, entre risas, Alexis Mac Allister, uno de los que metieron su disparo ante Ecuador. Por su parte, Nicolás Tagliafico no se la jugó y argumentó que no patea penales, mientras que Lisandro Martínez, el goleador de la noche, se sinceró y vaticinó que no le metería "ninguno".

Por su parte, Julián Álvarez señaló que "no se me pone mucho el Dibu en el arco", mientras que Lautaro Martínez se tuvo fe y expresó que le mete "los 10".

Fiel a su estilo, Dibu le respondió al "Toro", recordando que en lo que va de la estadía del plantel en Estados Unidos, el atacante le pateó una sola vez en la práctica, y la tapó el disparo, en un video que supo ser viral.