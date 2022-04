Gignac cruzó a Dibu Martínez: "Nadie debe subestimar a México"

El francés, que se asentó en México y desde entonces opina como uno más —al punto que se nacionalizó y sus hijos nacieron ese país—, le respondió a Dibu Martínez y aseguró que la Argentina no tendrá un partido fácil: "México, cuando está en una competición, con las ganas de tener esa camisa puesta, puede pasar cualquier cosa".

"Lo vimos contra Alemania. No importa que el campeón del mundo 'siempre' sale en la primera ronda. Francia no, ojalá no vaya a salir de la fase de grupos, pero nadie puede subestimar a México. Nadie. Y qué bien que lo hagan, para tener sorpresas", agregó en diálogo con Telemundo, sin mencionar al arquero argentino.

"Que lo hagan. Yo sí creo en México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa. En competiciones sale el orgullo mexicano y eso, a mí, me gusta", sentenció, con un poquito de picante. Es que en México creen que la Albiceleste va confiada a Qatar, al menos con la certeza de que pasará la primera ronda sin problemas.