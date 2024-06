Dibu Martínez no irá a los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina

Según reveló el periodista Gastón Edul, que sigue muy de cerca la actualidad de la Albiceleste, el arquero no será parte de la lista: “Ya se hicieron a la idea, del lado del jugador y también del cuerpo técnico, que Dibu no va a estar En París 2024. Quieren que lo reemplace Gerónimo Rulli. Pero esperan autorización. Hoy es jugador del Ajax, pero solamente se va a quedar si venden a Ramaj, al que lo quiere Arsenal. Si no, Rulli puede salir al fútbol de España y deberá esperar autorización de su club”, explicó el periodista en su cuenta oficial de X (Antes Twitter).