Aseguran que subastaron la camiseta que usó Maradona en la final del '86 pero hay dudas sobre su autenticidad

Se trata de la camiseta que Diego le regaló recordado relator de fútbol José María Muñoz.

Diego Maradona 1.jpg

La puja terminó este martes y comenzó con una base de 10 mil dólares, y aunque se esperaba que llegara a los 60 mil dólares con ofertas online, nunca alcanzó ese nivel.

Existió un ofrecimiento que se mantuvo por días en los 15 mil dólares, mientras que en las horas finales al cierre se presentaron otras por 17.500, 20.000, 22.500, 25.000, 27.500, 30.000, 35.000 y 40.000 hasta llegar a los 50 mil dólares finales en que se vendió.

La camiseta tiene en el frente una dedicatoria escrita de puño y letra por Maradona: “Para José María con todo mi cariño” dice junto a la firma característica de Diego con el número 10.

Diego Maradona 2.jpg

Con la camiseta se incluyen cuatro tarjetas de identificación de prensa pertenecientes a Muñoz, acompañado de una Carta de Autenticidad de Sports Investors Authentication (SIA), con la autenticación emitida por el partido, además de una carta de autenticidad de PSA (Autenticador deportivos profesionales) "con respecto a la firma”, según detalló el sitio de subastas.

La polémica por la autenticidad de la camiseta

Luego de la subasta, se generó la polémica por la autenticidad de la prenda ya que el especialista argentino Marcelo Ordas aseguró que no fue utilizada en juego.

Así lo afirmó en diálogo con el programa La Mañana con Víctor Hugo Morales (AM 750), donde el coleccionista dijo: “No era de él. Es una camiseta que Diego le regaló a la familia del recordado relator Muñoz post Mundial 86. No es la que él utilizó en el Mundial, es una camiseta que se estima de protocolo. Está dedicada y firmada por Diego Maradona, pero no ha sido utilizada y menos aún en el Mundial. Es un poco extenso explicarlo, pero técnicamente en la parte posterior donde se encuentra el número en la espalda, se ve bien que no coincide la puesta del número con la camiseta de la época”.