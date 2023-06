Dalma Maradona estalló porque no la dejaron entrar al Nápoli: "El estadio tiene mi apellido"

napoli 2 (1).jpg

A pesar de esta situación, "la Claudia" mantuvo un perfil bajo y hasta le agradeció al club y a la ciudad en su cuenta de Instagram por el cariño recibido: "Después de 12 años volví a una ciudad que amo y donde fui muy feliz! Gracias Nápoli por tanto", escribió.

El problema no es directamente con ella, ya que pudo presenciar el partido desde la platea junto a la mamá de Gio Simeone -que además hizo un gol y se lo dedicó a Diego-. Sin embargo, su hija Gianinna sí tuvo algunos problemas: no solo no pudo entrar al estadio porque tiene la entrada prohibida, sino que además en un posteo de Instagram disparó contra las personas que se aprovecharon de su papá y se su historia con el club. En la misma publicación, nombró los problemas judiciales que la enfrentan contra Stéfano Ceci -un ex socio italiano de Maradona- donde advirtió que llegará a las últimas consecuencias.

“No voy a estar participante de ningún homenaje, ni nada en particular. Vuelvo a Napoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero. Ese que es para siempre”, detalló Gianinna.