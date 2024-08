El deseo de Diego Milito como presidente de Racing: "Necesita ser aggiornado"

Uno de los puntos centrales de su proyecto es la modernización de las infraestructuras del club. El exgoleador hizo hincapié en la necesidad de invertir en las instalaciones para poder competir al más alto nivel. "Me quita el sueño. Si no se invierte, no se puede avanzar o crecer. Hay que invertir en una infraestructura acorde a nuestro escudo, a nuestra camiseta, y hoy creo que Racing está lejos del potencial que tiene", sostuvo.

En particular, destacó la importancia de renovar y modernizar el estadio Presidente Perón, conocido como "El Cilindro". "Es hermoso, lindísimo, pero necesita ser aggiornado. El fútbol ha evolucionado tanto, lo vemos con River, el salto que ha pegado, el impacto que tiene", añadió.

blanco milito.jpg

También adelantó que revivirá la secretaría técnica del club, con un director deportivo que ya tiene en mente, aunque prefirió mantener en reserva su identidad por el momento: "Vamos a crear la secretaría técnica nuevamente con un director deportivo que ya lo tengo en la cabeza. No lo voy a decir por el momento. No quiero dar muchos detalles, pero será una linda sorpresa. Los hinchas de Racing lo conocen muy bien".

La relación de Milito con Víctor Blanco y su opinión sobre las SAD

Asimismo, Milito se refirió a su relación con la actual gestión de Víctor Blanco, con quien trabajó cuando fue mánager del club. Aunque reconoció que la actual dirigencia hizo cosas positivas, también criticó la falta de organización en algunas áreas y la necesidad de contar con más profesionales en los puestos clave.

Además, reveló que antes de anunciar su candidatura, intentó comunicarse con Blanco, pero no recibió respuesta, lo que deja en claro que su relación con el actual presidente no es del todo fluida.

En cuanto a su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), fue claro al expresar su desacuerdo con la transformación de la Academia en una de ellas. "Creo que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima, creo que un club bien administrado con profesionales en cada área es seguramente modelo de éxito", aseguró, tomando como ejemplo a clubes como el Sevilla, que han logrado grandes resultados con una buena gestión.

La primera entrevista de Milito tras anunciar su candidatura a presidente de Racing

Embed - Diego MILITO con Juan Pablo VARSKY || Clank! Game #43