Diego Placente pidió declarar la emergencia nacional por los incendios en la Patagonia

Las acciones buscan asistir a las comunidades damnificadas y visibilizar la gravedad de una situación que, pese a su impacto ambiental y humano, corre el riesgo de quedar relegada ante otros temas de coyuntura. En ese escenario, el mensaje de Placente funcionó como un llamado de atención para que el drama de los incendios en la Patagonia no quede en el olvido.