Diego Placente pidió declarar la emergencia nacional por los incendios en la Patagonia
El DT de la Selección Argentina Sub 20 reclamó la emergencia nacional por los incendios en la Patagonia y pidió que el tema vuelva a la agenda pública.
Los incendios forestales en la Patagonia continúan causando graves daños ambientales y sociales, y el reclamo por una respuesta urgente volvió a escena. Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20, utilizó sus redes sociales para pedir que se declare la emergencia nacional y visibilizar la crítica situación.
El entrenador de la Selección Argentina Sub 20 utilizó sus redes sociales para compartir un video de los focos de incendio y acompañarlo con un mensaje directo al Gobierno: “Que se declare emergencia Nacional ya”, escribió en una historia de Instagram, buscando que el tema vuelva a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El pedido de Placente se suma al de otros referentes del deporte y la cultura que reclaman mayor atención sobre una problemática que afecta a miles de personas y provoca la pérdida de extensas hectáreas de fauna y flora en el sur del país.
Los clubes y la campaña solidaria por la Patagonia
Mientras los incendios continúan, varios clubes argentinos comenzaron a reforzar su compromiso social a través de campañas solidarias. Rosario Central fue una de las primeras instituciones en lanzar una iniciativa para recibir donaciones destinadas a las zonas afectadas.
En las últimas horas, otras entidades se sumaron a la campaña “Juntos por la Patagonia”. River, a través de su Fundación, convocó a socios e hinchas a colaborar con aportes económicos, mientras que Argentinos Juniors, All Boys y Vélez también se plegaron a la movida solidaria.
Las acciones buscan asistir a las comunidades damnificadas y visibilizar la gravedad de una situación que, pese a su impacto ambiental y humano, corre el riesgo de quedar relegada ante otros temas de coyuntura. En ese escenario, el mensaje de Placente funcionó como un llamado de atención para que el drama de los incendios en la Patagonia no quede en el olvido.
