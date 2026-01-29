Terminó la fase de grupos de la Europa League: todos los clasificados
Concluyó la fase de grupos de la Europa League y quedaron definidos los equipos clasificados a octavos, 16vos y los eliminados.
La fase de grupos de la Europa League llegó a su fin y dejó definido el mapa completo de la competencia. Ocho equipos avanzaron directamente a los octavos de final, otros dieciséis deberán disputar los 16vos y doce clubes quedaron eliminados tras no lograr la clasificación.
De esta manera, los ocho equipos que avanzaron a octavos de final son Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg y Roma. La presencia de argentinos, con Dibu Martínez, Paulo Dybala y Gio Lo Celso está confirmada.
En tanto, entre los 16 que se metieron en los 16vos de final se encuentran: Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja, Celta de Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann.
¿Cuándo se juegan las fases de eliminación directa?
Los cruces de playoffs se sortearán el 30 de enero y se jugarán el 19 y el 26 de febrero. El sorteo de octavos de final, en tanto, será el 27 de febrero y los partidos se disputarán el 12 y 19 de marzo.
Sin embargo, la organización de la UEFA decide las fechas de los partidos y los cambios en el calendario caso por caso y de acuerdo con los Principios establecidos por la Comisión de Competiciones de Clubes para los conflictos entre Estadios y Ciudades. La UEFA confirmará el calendario, incluidas las fechas de los partidos y las horas de inicio, una vez que se haya realizado el sorteo. Con este panorama, los ocho clubes que se impongan en la fase de playoffs de 16avos pasarán a los octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.
Así será el sorteo de los 16vo de la Europa League
Los cruces para la fase de playoffs eliminatorios de la fase final se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:
a. Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
b. Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no cabeza de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.
