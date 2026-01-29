Terminó la fase de grupos de la Europa League: todos los clasificados

europa league trofeo vertical.jpg

Así será el sorteo de los 16vo de la Europa League

Los cruces para la fase de playoffs eliminatorios de la fase final se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

a. Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

b. Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no cabeza de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.