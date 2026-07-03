Alemania cierra un ciclo tras el Mundial 2026: Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador

El apuntado por todos para ser el nuevo entrenador de Alemania

Con el cargo vacante, todas las miradas apuntan hacia Jürgen Klopp. La propia Federación confirmó que ya iniciará conversaciones con el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool, quien aparece como el máximo favorito para liderar el nuevo proyecto deportivo. Incluso, el organismo aseguró que el prestigioso entrenador "ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo".

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Klopp tomará las riendas de una selección que buscará dejar atrás una de las etapas más complicadas de su historia reciente y reconstruir un equipo capaz de volver a competir por los principales títulos internacionales.