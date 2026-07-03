Alemania cierra un ciclo tras el Mundial 2026: Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador
La eliminación frente a Paraguay provocó el final anticipado del proceso del joven entrenador. La Federación Alemana confirmó la rescisión de su contrato.
La temprana despedida de Alemania en el Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas. Después de la eliminación frente a Paraguay en los dieciseisavos de final, Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador del seleccionado alemán y puso punto final a un ciclo que terminó mucho antes de lo esperado.
La propia Federación Alemana de Fútbol confirmó oficialmente la salida del técnico y anunció que ya trabaja para encontrar a su reemplazante, con Jürgen Klopp como principal candidato para asumir el cargo. La decisión llegó pocos días después del traspié mundialista y fue acompañada por un mensaje de despedida del propio Nagelsmann, quien explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.
"He pensado mucho desde la eliminación. La decisión no ha sido nada fácil para mí”, comenzó expresando el entrenador. Luego profundizó sobre el duro momento que atraviesa el fútbol alemán y sostuvo: “Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de un nuevo comienzo. Me duele haberlos decepcionado y no haber podido darles noches de fútbol más memorables en este Mundial".
La Federación Alemana respaldó esa decisión mediante un comunicado institucional en el que confirmó la finalización inmediata del vínculo contractual. En el texto difundido por la DFB se explicó que "los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional". De esta manera quedó oficializado el cierre de un proceso que nunca logró cumplir con las expectativas generadas alrededor del joven entrenador.
La eliminación frente a Paraguay no hizo más que profundizar una crisis deportiva que Alemania arrastra desde hace varios años. El seleccionado campeón del mundo en Brasil 2014 acumula tres actuaciones muy por debajo de su historia en las últimas Copas del Mundo. En Rusia 2018 quedó eliminado, en Qatar 2022 volvió a despedirse en la primera ronda y, ahora, en el Mundial 2026, tampoco consiguió meterse entre los mejores tras caer por penales en los dieciseisavos de final.
El apuntado por todos para ser el nuevo entrenador de Alemania
Con el cargo vacante, todas las miradas apuntan hacia Jürgen Klopp. La propia Federación confirmó que ya iniciará conversaciones con el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool, quien aparece como el máximo favorito para liderar el nuevo proyecto deportivo. Incluso, el organismo aseguró que el prestigioso entrenador "ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo".
Si las negociaciones llegan a buen puerto, Klopp tomará las riendas de una selección que buscará dejar atrás una de las etapas más complicadas de su historia reciente y reconstruir un equipo capaz de volver a competir por los principales títulos internacionales.
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