Dieron de alta a Fernando Gago tras ser operado por un infarto agudo al miocardio

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Video: así fue el momento en que Fernando Gago manifestó un malestar

Según se aprecia en las imágenes tomadas por la televisión chilena de la conferencia de prensa que el director técnico de Universidad de Chile dio tras la victoria de su equipo ante O’Higgins, el ex Boca mostró signos de malestar en diferentes momentos.

malestar fernando gago conferencia prensa El evidente malestar de Fernando Gago durante la conferencia de prensa.

Este viernes, Gago concurrió a un nosocomio donde se le realizaron estudios vasculares y se resolvió operarlo de urgencia.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, precisaba el club una vez internado el DT.