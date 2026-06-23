Dieron de alta a Fernando Gago tras ser operado por un infarto agudo al miocardio
Tras una operación de urgencia, el DT de Universidad de Chile presentó mejoras en su cuadro de salud y pudo volver a su casa. Los detalles.
Fernando Gago mostró signos de recuperación y los médicos decidieron darle el alta, luego de operarlo de urgencia en Chile tras sufrir un infarto agudo al miocardio. La salud del entrenador de Universidad de Chile fue un motivo de preocupación para los hinchas pero, afortunadamente, ya se encuentra en su casa.
A través de un reciente reporte médico, la Clínica Alemana comunicó que el director técnico fue dado de alta "para continuar su recuperación en su domicilio". Asimismo, el informe detalla las intervenciones médicas a las que fue sometido tras su internación: "El paciente ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón".
Y añadieron: "Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria".
Este último parte de la institución de salud fue emitido este lunes 22 de junio, llevando tranquilidad a los simpatizantes de la Universidad de Chile.
Video: así fue el momento en que Fernando Gago manifestó un malestar
Según se aprecia en las imágenes tomadas por la televisión chilena de la conferencia de prensa que el director técnico de Universidad de Chile dio tras la victoria de su equipo ante O’Higgins, el ex Boca mostró signos de malestar en diferentes momentos.
Este viernes, Gago concurrió a un nosocomio donde se le realizaron estudios vasculares y se resolvió operarlo de urgencia.
“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, precisaba el club una vez internado el DT.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario