Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Newell's vs. Platense EN VIVO por Internet
Se juega este martes un partido clave por el Torneo Apertura 2026 entre Newell's y Platense. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
En el marco de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Newell’s afrontará este martes desde las 22:00 un partido determinante cuando reciba a Platense en el estadio Marcelo Bielsa.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por TNT Sports.
El presente de la Lepra es uno de los más complejos de los últimos años. La derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico de la ciudad dejó al equipo en una posición aún más comprometida dentro de las tablas del fútbol argentino. Además, en la tabla de promedios el panorama tampoco es alentador: el club aparece en el puesto 26°, a cinco unidades de Sarmiento, que marcha 28° pero divide por tres temporadas.
Del otro lado estará un Platense que vive una realidad completamente distinta. En lo que va del torneo, el Calamar apenas sufrió una derrota y se mantiene como uno de los animadores de su zona. Con 13 puntos acumulados, se ubica en el quinto puesto y sabe que un triunfo le permitiría trepar momentáneamente al segundo lugar de la Zona A, quedando a solo dos unidades del líder Vélez.
Formaciones de Newell's vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar TNT Sports:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
