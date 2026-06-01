Un fuerte temporal afectó el hotel donde concentra la Selección Argentina
Pese a las alertas meteorológicas y la intensidad del fenómeno, el plantel pudo entrenarse con normalidad y no modificó su planificación.
La Selección Argentina inició sus entrenamientos en Kansas City con el plantel completo de cara a su debut en el Mundial 2026, aunque la jornada estuvo marcada por un fuerte temporal que azotó la ciudad durante la madrugada.
La tormenta obligó a las autoridades locales a emitir alertas por posibles tornados, inundaciones repentinas, caída de granizo y ráfagas de viento que, según los pronósticos, podían superar los 110 kilómetros por hora. Las condiciones climáticas se agravaron cerca de la medianoche y numerosos habitantes recibieron advertencias en sus teléfonos celulares ante el riesgo de fenómenos severos.
Las intensas lluvias afectaron distintos sectores de la ciudad y también alcanzaron al Hotel Origin, donde se encuentra alojada la delegación argentina. Como consecuencia del temporal se registraron anegamientos y daños menores en algunas áreas del establecimiento.
Las imágenes difundidas durante la mañana mostraron vallas caídas y sectores decorados con los colores argentinos que resultaron afectados por la tormenta. Sin embargo, no se reportaron inconvenientes entre los integrantes de la delegación.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantuvo la agenda prevista y el equipo realizó su primera práctica en el Compass Minerals National Performance Center, complejo deportivo perteneciente al Sporting Kansas City.
Tras el temporal, personal del conjunto nacional, junto con efectivos de seguridad y trabajadores del hotel, colaboraron en las tareas de reacondicionamiento de las zonas afectadas mientras las autoridades continuaban monitoreando la evolución del clima en la región.
Así es la habitación de la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina ya comenzó oficialmente su camino mundialista en suelo estadounidense. El plantel dirigido por Lionel Scaloni arribó a Kansas, ciudad que funcionará como centro de operaciones durante la fase de grupos del Mundial 2026, y quedó instalado en el hotel elegido por la AFA tras meses de planificación.
En las primeras horas dentro de la concentración, Nicolás Otamendi compartió un vistazo íntimo del espacio que ocupará junto a Rodrigo De Paul durante la estadía. A través de un video, el defensor dejó ver cómo es la habitación número 203, donde ambos compartirán concentración bajo una modalidad ya habitual en el seleccionado: la organización en duplas.
El cuarto presenta un diseño moderno y funcional, pensado especialmente para el descanso de los futbolistas. Cuenta con piso de madera, un espacio abierto para organizar la ropa y dos camas individuales de gran tamaño, lo que permite que cada jugador tenga un sector cómodo para recuperarse entre entrenamientos y partidos.
El hotel elegido por la Selección Argentina para la base mundialista
Además del área de descanso, las habitaciones están equipadas con elementos orientados a la rutina deportiva diaria. Cada espacio dispone de un pequeño refrigerador, clave para mantener bebidas e hidratación a mano, y baños modernos con duchas amplias y de alta presión, un detalle valorado por el cuerpo técnico para favorecer la recuperación muscular.
La delegación argentina se hospeda en el Origin Hotel, un complejo inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri y seleccionado minuciosamente por las autoridades de la AFA tras varias recorridas previas en Estados Unidos. La intención fue encontrar un sitio tranquilo, alejado del movimiento urbano y con las condiciones ideales para mantener la concentración del grupo.
Por su parte, los entrenamientos se desarrollarán en el Sporting KC Training Centre, donde Lionel Scaloni terminará de pulir los aspectos tácticos para los primeros compromisos de la Copa del Mundo. Con todas las comodidades previstas y el objetivo de volver a pelear por lo máximo, la Selección ya se acomoda para defender el título conseguido en Qatar 2022.
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