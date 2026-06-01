Un fuerte temporal afectó el hotel donde concentra la Selección Argentina

Tras el temporal, personal del conjunto nacional, junto con efectivos de seguridad y trabajadores del hotel, colaboraron en las tareas de reacondicionamiento de las zonas afectadas mientras las autoridades continuaban monitoreando la evolución del clima en la región.

Las impactantes imgenes del temporal que azot el hotel de la seleccin argentina durante su concentracin en Kansas para el Mundial - Infobae Video Infobae

Así es la habitación de la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya comenzó oficialmente su camino mundialista en suelo estadounidense. El plantel dirigido por Lionel Scaloni arribó a Kansas, ciudad que funcionará como centro de operaciones durante la fase de grupos del Mundial 2026, y quedó instalado en el hotel elegido por la AFA tras meses de planificación.

En las primeras horas dentro de la concentración, Nicolás Otamendi compartió un vistazo íntimo del espacio que ocupará junto a Rodrigo De Paul durante la estadía. A través de un video, el defensor dejó ver cómo es la habitación número 203, donde ambos compartirán concentración bajo una modalidad ya habitual en el seleccionado: la organización en duplas.

El cuarto presenta un diseño moderno y funcional, pensado especialmente para el descanso de los futbolistas. Cuenta con piso de madera, un espacio abierto para organizar la ropa y dos camas individuales de gran tamaño, lo que permite que cada jugador tenga un sector cómodo para recuperarse entre entrenamientos y partidos.

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El hotel elegido por la Selección Argentina para la base mundialista

Además del área de descanso, las habitaciones están equipadas con elementos orientados a la rutina deportiva diaria. Cada espacio dispone de un pequeño refrigerador, clave para mantener bebidas e hidratación a mano, y baños modernos con duchas amplias y de alta presión, un detalle valorado por el cuerpo técnico para favorecer la recuperación muscular.

La delegación argentina se hospeda en el Origin Hotel, un complejo inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri y seleccionado minuciosamente por las autoridades de la AFA tras varias recorridas previas en Estados Unidos. La intención fue encontrar un sitio tranquilo, alejado del movimiento urbano y con las condiciones ideales para mantener la concentración del grupo.

Por su parte, los entrenamientos se desarrollarán en el Sporting KC Training Centre, donde Lionel Scaloni terminará de pulir los aspectos tácticos para los primeros compromisos de la Copa del Mundo. Con todas las comodidades previstas y el objetivo de volver a pelear por lo máximo, la Selección ya se acomoda para defender el título conseguido en Qatar 2022.