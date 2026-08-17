Universidad Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentan este martes, desde las 21.30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que tendrá el colombiano Wilmar Roldán como árbitro principal y a su compatriota David Rodríguez en el VAR, se disputa en el Claro Arena de Santiago y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.