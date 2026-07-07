Dónde ver gratis el partido de la Selección Argentina hoy y a qué hora juega contra Egipto en octavos de final
La Selección Argentina se enfrenta hoy ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Conocé los horarios y canales para ver el partido en vivo.
La Selección Argentina se prepara para un nuevo desafío y enfrenta hoy a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi buscará meterse entre los ocho mejores del certamen ante un durísimo rival africano que llega invicto.
IMPORTANTE: Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
A qué hora juega la Selección Argentina vs. Egipto
El esperado partido correspondiente a los octavos de final se llevará a cabo este martes 7 de julio. Las autoridades designaron como sede al imponente Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
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Horario oficial: El inicio del encuentro está programado para las 13:00 horas (hora de la República Argentina).
Dónde ver en vivo y gratis el partido de la Selección Argentina
Las opciones de transmisión en vivo y en directo abarcarán tanto la televisión abierta como las señales de cable deportivo. Los fanáticos de la Scaloneta podrán elegir entre las siguientes alternativas:
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Televisión abierta (Gratis): Telefe y TV Pública.
Televisión por cable: TyC Sports.
Streaming online: Aplicaciones oficiales de DGO, TyC Sports Play y Mi Telefe.
Cómo llegan los equipos a los octavos de final
El conjunto nacional llega con un andar ideal, pero sumamente exigente. Tras liderar con puntaje perfecto el Grupo J, superó con mucho sufrimiento a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo suplementario de los 16avos de final. Con un Messi encendido (arrastra siete goles en el torneo), Scaloni planea los ingresos de Leandro Paredes y Julián Álvarez para recuperar fluidez.
Por su parte, Egipto es un rival peligroso que aún no conoce la derrota en la competencia. Finalizó como escolta de Bélgica en el Grupo G y viene de eliminar a Australia por penales (4-2) tras un trabajado empate 1-1. Se destacan por ser un equipo pragmático, ordenado en bloque bajo y letal para las transiciones rápidas.
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Figuras a tener en cuenta: Mohamed Salah (estrella del Liverpool) y la velocidad de Omar Marmoush.
Las posibles formaciones para el partido de hoy
Los entrenadores ultiman los detalles tácticos y, según las proyecciones, estas serían las alineaciones titulares:
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Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marwan Attia, Hamdy Fathy; Mostafa Zico, Emam Ashour, Mohamed Salah; Omar Marmoush.
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