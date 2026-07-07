Dónde ver gratis el partido de la Selección Argentina hoy y a qué hora juega contra Egipto en octavos de final

Por su parte, Egipto es un rival peligroso que aún no conoce la derrota en la competencia. Finalizó como escolta de Bélgica en el Grupo G y viene de eliminar a Australia por penales (4-2) tras un trabajado empate 1-1. Se destacan por ser un equipo pragmático, ordenado en bloque bajo y letal para las transiciones rápidas.

Figuras a tener en cuenta: Mohamed Salah (estrella del Liverpool) y la velocidad de Omar Marmoush.

Las posibles formaciones para el partido de hoy

Los entrenadores ultiman los detalles tácticos y, según las proyecciones, estas serían las alineaciones titulares: