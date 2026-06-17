"¡Viva la Selección, carajo!": el eufórico festejo de Javier Milei tras el debut de Argentina
El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales la victoria del equipo de Lionel Scaloni en su presentación en el Mundial 2026.
La contundente victoria de la Selección Argentina en su estreno mundialista desató la locura en todo el país, y el presidente de la Nación no fue la excepción. Tras el triunfo frente al combinado de Argelia, Javier Milei recurrió a sus cuentas oficiales para compartir su alegría con un contundente mensaje fiel a su estilo.
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¿Cómo fue el mensaje de Javier Milei para la Selección?
El jefe de Estado decidió adaptar su característico y popular lema político ("¡Viva la libertad, carajo!") para enviarle su apoyo al equipo comandado por Lionel Scaloni, que viene de brillar en el campo de juego con una actuación estelar de Lionel Messi.
A través de una publicación realizada en su perfil oficial de Instagram, el presidente compartió una imagen diseñada especialmente para la ocasión:
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El lema adaptado: La gráfica, con un sobrio fondo negro, destaca en letras celestes y blancas la contundente frase "¡VIVA LA SELECCIÓN, CARAJO!" en mayúsculas.
Repercusión inmediata: En apenas 45 minutos desde su publicación, el posteo presidencial superó velozmente los 28.700 "me gusta", acumulando más de 2.000 comentarios y casi 2.000 compartidas, reflejando el clima de euforia nacional en el ecosistema digital.
De esta manera, el primer mandatario se sumó a las celebraciones de millones de argentinos que festejan el exitoso primer paso de la Albiceleste en su camino dentro de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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