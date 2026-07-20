"La finales no se regalan": el desgarrador mensaje del Cuti Romero tras el Mundial 2026
"Duele muchísimo, pero nos volveremos a levantar", prometió el líder de la defensa de la Selección Argentina en su posteo en Instagram.
En medio de las horas más complejas para la Selección Argentina tras caer en la definición del Mundial 2026 frente a España, las muestras de afecto y las reflexiones de los propios protagonistas continúan multiplicándose, como es el caso de Cuti Romero, otro de los refentes que rompió el silencio.
El defensor usó sus redes socales y compartió una sentida carta acompañada por imágenes del torneo, expresando la frustración del plantel pero dejando un claro mensaje de esperanza de cara al futuro.
El zaguero central no ocultó el golpe anímico que significó no haber alcanzado el bicampeonato mundial. "Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio", comenzó expresando el futbolista cordobés.
Cuti Romero: risculpas al hincha y compromiso para lo que viene
Lejos de buscar excusas, el defensor remarcó la entrega total del grupo en territorio norteamericano y se tomó un párrafo especial para dirigirse a los millones de fanáticos que empujaron al equipo durante todo el recorrido: "Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo".
A pesar del dolor por la derrota en el partido decisivo, Romero valoró el camino recorrido y concluyó con un juramento de revancha para el próximo ciclo del seleccionado nacional.
"Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto. Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina", cerró el zaguero.
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