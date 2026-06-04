Duro comunicado del Manchester City contra Riquelme
Con el noruego Erling Haaland en el medio, el club inglés lanzó una fuerte respuesta a Riquelme, en una de las polémicas que sacude a Europa.
El mercado de pases del fútbol europeo sumó un capítulo de máxima tensión institucional. El Manchester City lanzó un tajante comunicado oficial contra Enrique Riquelme, candidato a presidente del Real Madrid, luego de que este utilizara la figura del delantero noruego Erling Haaland como principal promesa de campaña electoral de cara a los comicios del club "merengue".
La controversia se desató luego de que Riquelme se presentara en un reconocido programa de la televisión española con un fuerte golpe de efecto: exhibió en vivo una camiseta del Real Madrid con el dorsal número 9 y el nombre de Haaland estampado en la espalda, asegurando que si logra imponerse en las urnas, concretará el fichaje del goleador de los "Citizens".
La tajante respuesta del Manchester City a Riquelme
La reacción del conjunto británico no se hizo esperar y llegó a través de un escrito sumamente drástico, en el cual no solo desmienten categóricamente cualquier tipo de negociación o facilidad de salida para el futbolista, sino que además amenazan con trasladar el conflicto a los tribunales.
El comunicado completo del Manchester City expresa: "Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto [su salida del club] suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita".
"Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto", sentenció el club inglés.
Sin cláusulas de salida y con amenaza de juicio
Con esta postura, el Manchester City busca blindar por completo a su máxima figura ofensiva y cortar de raíz las habituales especulaciones que surgen desde Madrid en épocas electorales. Al asegurar que no existen cláusulas contractuales que faciliten su salida, la dirigencia del City deja en claro que el control absoluto del futuro del delantero está en sus manos.
Asimismo, la advertencia sobre posibles acciones legales por el uso indebido de la imagen de Haaland en la televisión española marca un precedente de rigurosidad por parte del club de Manchester ante las promesas proselitistas de la oposición madridista.
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