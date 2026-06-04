Duro comunicado del Manchester City contra Riquelme

La tajante respuesta del Manchester City a Riquelme

La reacción del conjunto británico no se hizo esperar y llegó a través de un escrito sumamente drástico, en el cual no solo desmienten categóricamente cualquier tipo de negociación o facilidad de salida para el futbolista, sino que además amenazan con trasladar el conflicto a los tribunales.

El comunicado completo del Manchester City expresa: "Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto [su salida del club] suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita".

"Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto", sentenció el club inglés.

Sin cláusulas de salida y con amenaza de juicio

Con esta postura, el Manchester City busca blindar por completo a su máxima figura ofensiva y cortar de raíz las habituales especulaciones que surgen desde Madrid en épocas electorales. Al asegurar que no existen cláusulas contractuales que faciliten su salida, la dirigencia del City deja en claro que el control absoluto del futuro del delantero está en sus manos.

Asimismo, la advertencia sobre posibles acciones legales por el uso indebido de la imagen de Haaland en la televisión española marca un precedente de rigurosidad por parte del club de Manchester ante las promesas proselitistas de la oposición madridista.