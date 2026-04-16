La ventaja clave que Boca le saca a River a pocos días del Superclásico en el Monumental
El duelo del domingo ya se empezó a jugar en la planilla. El Xeneize cuenta con un beneficio físico importante, aunque Eduardo Coudet intentó contrarrestarlo con una jugada arriesgada.
La cuenta regresiva para el Superclásico del domingo a las 17 en el Monumental entró en su etapa definitiva. En una semana marcada por la actividad internacional, el factor físico se convirtió en el tema central de debate. Bajo este escenario, Boca llega a Núñez con una ventaja silenciosa que podría ser determinante en el desarrollo del partido.
La primera diferencia sustancial está en el calendario. El equipo de Claudio Úbeda cerró su compromiso ante Barcelona de Ecuador el martes por la noche, mientras que River recién tuvo acción este miércoles frente a Carabobo. Esto le otorga al Xeneize un día más de recuperación total, un margen de 24 horas extra que, a esta altura de la temporada y con la intensidad que se espera en un clásico, representa un beneficio físico no menor para los titulares de la Ribera.
A diferencia de lo que ocurrió en Núñez, Úbeda decidió poner a lo mejor que tenía en la Libertadores. Si bien el desgaste de sus figuras fue mayor, el equipo llega con el ritmo de competencia al máximo y, lo más importante, sin sufrir bajas de último momento tras la goleada. En cambio, el "Chacho" Coudet pateó el tablero y apeló a una rotación masiva para cuidar piernas, aunque la jugada terminó siendo más costosa de lo previsto.
El "hospital" del Millonario: alarmas encendidas de cara al Superclásico
A pesar de haber rotado, River se llevó un doble dolor de cabeza del Monumental. La salida de Fausto Vera por lesión obligó al ingreso prematuro de Aníbal Moreno, quien terminó sumando casi todo el partido y perdió el descanso planificado. A esto se sumó la molestia muscular de Juan Fernando Quintero, lo que deja al colombiano en duda para el domingo.
Mientras en Núñez prenden velas y esperan los resultados de los estudios médicos, en Boca aprietan el puño: llegan con más descanso acumulado, con el ánimo por las nubes tras el 3-0 copero y con el plantel completo a disposición para asaltar la casa de su eterno rival.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario