La ventaja clave que Boca le saca a River a pocos días del Superclásico en el Monumental

La primera diferencia sustancial está en el calendario. El equipo de Claudio Úbeda cerró su compromiso ante Barcelona de Ecuador el martes por la noche, mientras que River recién tuvo acción este miércoles frente a Carabobo. Esto le otorga al Xeneize un día más de recuperación total, un margen de 24 horas extra que, a esta altura de la temporada y con la intensidad que se espera en un clásico, representa un beneficio físico no menor para los titulares de la Ribera.