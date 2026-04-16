El valor del Superclásico: River y Boca, cara a cara con planteles millonarios

En el conjunto de Núñez, varios nombres se destacan por su cotización. Kendry Páez encabeza la lista con un valor de 9 millones de euros, seguido por Aníbal Moreno, tasado en 8 millones, y Lautaro Rivero, con una valoración de 7 millones. En La Boca, la paridad es mayor entre sus principales figuras. Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos y Milton Delgado comparten el primer lugar, todos con una cotización de 7 millones de euros.