El valor del Superclásico: River y Boca, cara a cara con planteles millonarios
El duelo más esperado del fútbol argentino también enfrenta a los equipos con mayor cotización del país, con varias figuras entre las más valiosas del mercado local.
El Superclásico entre River y Boca no solo concentra la atención por la rivalidad histórica, sino también por el peso económico de sus planteles. Ambos equipos cuentan con las nóminas más valiosas del fútbol argentino, lo que convierte al enfrentamiento en un choque de alto nivel también desde lo financiero.
Según los valores de mercado, el Millonario llega con una ligera ventaja. El plantel dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet está tasado en 98,85 millones de euros, mientras que el del Xeneize, conducido por Claudio Úbeda, alcanza los 90,07 millones. Esta diferencia refleja la inversión realizada por ambos clubes en los últimos mercados, con el objetivo de mantenerse competitivos tanto a nivel local como internacional.
En el conjunto de Núñez, varios nombres se destacan por su cotización. Kendry Páez encabeza la lista con un valor de 9 millones de euros, seguido por Aníbal Moreno, tasado en 8 millones, y Lautaro Rivero, con una valoración de 7 millones. En La Boca, la paridad es mayor entre sus principales figuras. Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos y Milton Delgado comparten el primer lugar, todos con una cotización de 7 millones de euros.
Sin embargo, más allá de estos números, hay casos que no reflejan completamente la realidad del mercado. Jugadores jóvenes como Tomás Aranda o Joaquín Freitas aparecen con valores relativamente bajos en comparación con su proyección, lo que sugiere que podrían protagonizar futuras transferencias importantes.
El Superclásico, entonces, no solo enfrenta historia, pasión y presente deportivo, sino también dos estructuras que concentran gran parte del talento y la inversión del fútbol argentino. Un duelo que se juega en la cancha, pero que también refleja el poderío económico de los dos gigantes.
Los valores del plantel de River
- Kendry Páez - 9 millones de euros.
- Aníbal Moreno - 8 millones de euros.
- Lautaro Rivero - 7 millones de euros.
- Kevin Castaño - 6.5 millones de euros.
- Maximiliano Salas y Facundo Colidio - 5 millones de euros.
- Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Fausto Vera - 4.5 millones de euros.
- Matías Viña y Giuliano Galoppo - 4 millones de euros.
- Juan Carlos Portillo y Ian Subiabre - 3.5 millones de euros.
- Tomás Galván - 3 millones de euros.
- Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Tobías Ramírez y Santiago Lencina - 2.5 millones de euros.
- Ezequiel Centurión - 2.2 millones de euros.
- Juan Fernando Quintero y Agustín Ruberto - 2 millones de euros.
- Santiago Beltrán - 1.5 millones de euros.
- Germán Pezzella y Maximiliano Meza - 1 millón de euros.
- Joaquín Freitas - 500 mil euros.
- Juan Cruz Meza y Leonel Jaime - 300 mil euros.
- Franco Armani - 250 mil euros.
Los valores del plantel de Boca
- Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos y Milton Delgado - 7 millones de euros.
- Lautaro Di Lollo - 6 millones de euros.
- Miguel Merentiel - 5.5 millones de euros.
- Leandro Paredes y Ayrton Costa - 5 millones de euros.
- Kevin Zenón - 4.5 millones de euros.
- Adam Bareiro y Williams Alarcón - 4 millones de euros.
- Lautaro Blanco - 3.8 millones de euros.
- Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Juan Barinaga y Marco Pellegrino - 3.5 millones de euros.
- Alan Velasco - 2.8 millones de euros.
- Milton Giménez - 2.7 millones de euros.
- Malcom Braida - 2.5 millones de euros.
- Marcelo Weigandt - 2 millones de euros.
- Leandro Brey - 1.3 millones de euros.
- Ángel Romero - 900 mil euros.
- Rodrigo Battaglia y Tomás Aranda - 800 mil euros.
- Agustín Marchesín - 700 mil euros.
- Edinson Cavani y Ander Herrera - 500 mil euros.
- Camilo Rey Domenech - 400 mil euros.
- Nicolás Figal - 350 mil euros.
- Agustín Martegani - 300 mil euros.
- Gonzalo Gelini - 250 mil euros.
- Iker Zufiaurre - 200 mil euros.
- Javier García - 25 mil euros.
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