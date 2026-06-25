Ecuador hizo historia y así fue la locura y el desahogo de Sebastián Beccacese con su familia

Acicateada por el periodismo deportivo de su país, pero también por reconocidos exjugadores, como Jefferson Montero, quien fuera mundialista en Brasil 2014 y tildó a Beccacece como “vende humo” y le pidió “dignidad” y su “renuncia a la Tri”.

Una vez concluido el histórico partido ante Alemania, el desahogo del entrenador fue acorde a toda esta situación deportiva y extradeportiva: literalmente, celebró cada uno de los dos goles como los de una final y terminó explotando de felicidad al sentirse clasificado a la primera ronda eliminatoria.

Corrió con los suplentes y con el equipo técnico e inmediatamente se dirigió a la tribuna baja para pegar un salto y así abrazarse con su familia, con su esposa en primer término, sosteniéndolo y abrazándolo, después de haber sufrido como él tanta tensión acumulada.