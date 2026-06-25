Ecuador hizo historia y así fue la locura y el desahogo de Sebastián Beccacese con su familia
El ex técnico de Racing e Independiente salió corriendo a celebrar la épica victoria de Ecuador en el Mundial 2026.
La selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, hizo historia este jueves al clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026, convirtiéndose además en el primer combinado sudamericano en vencer a Alemania en fase de grupos.
El triunfo de la Tri por 2-1 tiene un valor superlativo no solo por la clasificación en sí, sino por el contexto que lo precedió y acompañó: el seleccionado teutón venía de mostrar solidez en sus primeras dos presentaciones, derrotando con un contundente 7-1 ante Curazao (con el que Ecuador empató) y venciendo 2-1 a Costa de Marfil (combinado con el que los ecuatorianos habían caído).
Además, el entrenador argentino venía siendo fuertemente cuestionado por los resultados obtenidos en sus dos primeras presentaciones: una derrota en el debut y un empate en cero ante la modesta Curazao, lo que no dejaban margen de error.
De hecho, al ingresar al MetLife Stadium, en East Rutherford, el técnico fue abucheado por la parcialidad ecuatoriana que en gran número colmó las tribunas del estadio ubicado en Nueva Jersey.
Acicateada por el periodismo deportivo de su país, pero también por reconocidos exjugadores, como Jefferson Montero, quien fuera mundialista en Brasil 2014 y tildó a Beccacece como “vende humo” y le pidió “dignidad” y su “renuncia a la Tri”.
Una vez concluido el histórico partido ante Alemania, el desahogo del entrenador fue acorde a toda esta situación deportiva y extradeportiva: literalmente, celebró cada uno de los dos goles como los de una final y terminó explotando de felicidad al sentirse clasificado a la primera ronda eliminatoria.
Corrió con los suplentes y con el equipo técnico e inmediatamente se dirigió a la tribuna baja para pegar un salto y así abrazarse con su familia, con su esposa en primer término, sosteniéndolo y abrazándolo, después de haber sufrido como él tanta tensión acumulada.
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