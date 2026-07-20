Filtraron la camiseta de la Selección Argentina con las cuatro estrellas que no podrá ser
Tras la derrota en la final, salió a la luz el diseño de la camiseta que la Selección Argentina iba a estrenar si lograba ganar su cuarta Copa del Mundo.
El sueño de alcanzar otra gloria mundialista quedó trunco tras la reciente derrota ante España. Sin embargo, en las últimas horas se filtró la nueva camiseta que la marca fabricante había preparado especialmente para festejar el título de la Selección Argentina con un escudo renovado que finalmente nunca verá la luz.
El detalle de las cuatro estrellas en el escudo de la Selección Argentina
Según las imágenes viralizadas que generaron una fuerte melancolía entre los fanáticos del equipo nacional, el logo rediseñado por Adidas presentaba un efecto visual arqueado muy particular en el pecho. Las dos Estrellas centrales destacaban por ser ligeramente más grandes y estar ubicadas a mayor altura que las laterales. Además, cada una llevaba inscripto el año de la respectiva victoria mundialista, incluyendo de manera anticipada la frustrada marca del 26.
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Si la delegación hubiera logrado asegurar la victoria en el encuentro decisivo, esta indumentaria se habría lanzado de inmediato para ser utilizada en el merchandising de celebración y en los futuros compromisos oficiales. No obstante, al confirmarse el resultado adverso frente al conjunto europeo, la indumentaria fue completamente descartada y el seleccionado albiceleste continuará utilizando su histórica insignia de tres puntas.
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