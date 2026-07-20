Filtraron la camiseta de la Selección Argentina con las cuatro estrellas que no podrá ser

El detalle de las cuatro estrellas en el escudo de la Selección Argentina

Según las imágenes viralizadas que generaron una fuerte melancolía entre los fanáticos del equipo nacional, el logo rediseñado por Adidas presentaba un efecto visual arqueado muy particular en el pecho. Las dos Estrellas centrales destacaban por ser ligeramente más grandes y estar ubicadas a mayor altura que las laterales. Además, cada una llevaba inscripto el año de la respectiva victoria mundialista, incluyendo de manera anticipada la frustrada marca del 26.