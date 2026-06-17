Edinson Cavani rescindió su contrato y se va de Boca
Tras confirmarse que no iba a ser tenido en cuenta por el Vasco Arruabarrena, el goleador uruguayo decidió ponerle fin a su vínculo.
El delantero uruguayo Edinson Cavani le puso fin a su ciclo en Boca luego de una reunión clave en la que se le comunicó que el flamante director técnico, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, no lo iba a incluir en sus planes futbolísticos para el próximo semestre.
El mundo Boca se vio sacudido en las últimas horas por una noticia de altísimo impacto. El "Matador", una de las máximas figuras del plantel profesional, llegó a un acuerdo con la dirigencia institucional para rescindir de manera anticipada su contrato con el club, una decisión motivada exclusivamente por cuestiones deportivas.
"Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca. El delantero y el club llegaron a un entendimiento para cortar el vínculo que vencía a fin de año. Cobrará hasta el último día trabajado", informó este miércoles el periodista César Luis Merlo.
Vasco Arruabarrena, el detonante para la salida de Edinson Cavani de Boca
El detonante de la salida del atacante charrúa fue la asunción de Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo. En los primeros bosquejos de la planificación del plantel para la nueva temporada, el "Vasco" dejó en claro que pretendía un perfil de equipo diferente y le notificó a la mesa chica del fútbol que Cavani no iba a ser tenido en cuenta en su estructura principal.
Ante este panorama, y sabiendo que arrancaría muy relegado en la consideración del director técnico, el futbolista uruguayo optó por dar un paso al costado. Las negociaciones entre los representantes del jugador y las autoridades de Boca se dieron en términos cordiales y rápidos, logrando desvincular al delantero para que pueda buscar un nuevo destino con el pase en su poder.
El futbolista, que había generado mucho entusiasmo en su llegada desde el fútbol europeo al punto tal de que la hinchada "xeneize" le había hecho una enorme bandera, llevaba varios meses sin jugar por problemas físicos.
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