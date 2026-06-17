Edinson Cavani rescindió su contrato y se va de Boca

Vasco Arruabarrena, el detonante para la salida de Edinson Cavani de Boca

El detonante de la salida del atacante charrúa fue la asunción de Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo. En los primeros bosquejos de la planificación del plantel para la nueva temporada, el "Vasco" dejó en claro que pretendía un perfil de equipo diferente y le notificó a la mesa chica del fútbol que Cavani no iba a ser tenido en cuenta en su estructura principal.

Ante este panorama, y sabiendo que arrancaría muy relegado en la consideración del director técnico, el futbolista uruguayo optó por dar un paso al costado. Las negociaciones entre los representantes del jugador y las autoridades de Boca se dieron en términos cordiales y rápidos, logrando desvincular al delantero para que pueda buscar un nuevo destino con el pase en su poder.

El futbolista, que había generado mucho entusiasmo en su llegada desde el fútbol europeo al punto tal de que la hinchada "xeneize" le había hecho una enorme bandera, llevaba varios meses sin jugar por problemas físicos.