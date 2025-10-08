MinutoUno

Lucas Blondel baja a la Reserva de Boca nuevamente: el motivo

El lateral derecho volverá a jugar en el equipo de Mariano Herrón este miércoles a las 19 ante Belgrano, por una situación inédita en el club.

Mientras el plantel de Primera División se prepara para visitar a Barracas Central, la Reserva de Boca recibirá a Belgrano de Córdoba con un refuerzo de lujo. Por segunda vez en el semestre, Lucas Blondel bajará de categoría para disputar un encuentro oficial y recuperar ritmo de competencia.

El partido se jugará este miércoles a las 19 en Boca Predio, en Ezeiza, y será televisado por ESPN 2. La decisión fue tomada de común acuerdo entre el cuerpo técnico y el propio jugador, que pidió sumar minutos ante la falta de participación en el equipo de Miguel Russo.

El motivo del regreso de Lucas Blondel a la Reserva y las bajas en la defensa

El conjunto de Mariano Herrón atraviesa una situación particular en el sector derecho de la defensa: Kevin Giménez está suspendido y Dylan Gorosito se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina. Ante ese panorama, Blondel se presenta como la opción ideal para ocupar el puesto y aportar experiencia en un partido exigente.

El encuentro será clave, ya que Belgrano llega como líder de la zona, mientras que Boca necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Cabe recordar que el ex Tigre ya había participado en la Reserva en el triunfo 2-0 ante Newell’s, también en Ezeiza, donde disputó los 90 minutos y tuvo una destacada actuación.

Los números de Blondel en Boca

Desde su llegada al club en junio de 2023, Lucas Blondel acumula 32 partidos oficiales, con 4 goles y 1 asistencia. Además, recibió solo dos amarillas y fue expulsado una vez. En lo que va de 2025, el lateral derecho apenas sumó 12 encuentros —todos bajo las direcciones de Fernando Gago y Mariano Herrón—, quedando relegado tras el retorno de Miguel Russo, quien inició su tercer ciclo durante el Mundial de Clubes.

