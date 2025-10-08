Lucas Blondel baja a la Reserva de Boca nuevamente: el motivo

El encuentro será clave, ya que Belgrano llega como líder de la zona, mientras que Boca necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Cabe recordar que el ex Tigre ya había participado en la Reserva en el triunfo 2-0 ante Newell’s, también en Ezeiza, donde disputó los 90 minutos y tuvo una destacada actuación.