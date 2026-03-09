Edu Aguirre contó que dijo Cristiano Ronaldo sobre su pelea con Gastón Edul
El periodista español reveló que Cristiano Ronaldo le pidió que “aplaste” a Gastón Edul en la Velada del Año 6, el combate que se realizará el 25 de julio en Sevilla.
La pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en la Velada del Año 6 ya comenzó a calentarse. El periodista español reveló que Cristiano Ronaldo le dio su apoyo para el combate y le dejó un mensaje directo sobre su rival argentino: “Aplástalo”.
El enfrentamiento se realizará el 25 de julio en Sevilla, dentro del evento organizado por el streamer Ibai Llanos, que reúne a creadores de contenido y figuras del deporte en combates de boxeo. Durante la presentación oficial de la pelea, Aguirre contó que semanas atrás compartió una comida con Cristiano Ronaldo y aprovechó para comentarle sobre su participación en el evento y el rival que tendrá enfrente.
El mensaje de Cristiano Ronaldo sobre la pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul
Según relató el periodista español, el delantero portugués fue contundente cuando escuchó que iba a enfrentar a Gastón Edul. “Aplástalo”, fue la respuesta del ex jugador de Real Madrid, Juventus y Manchester United. Aguirre mantiene una relación cercana con el actual futbolista del Al Nassr, con quien ha compartido diferentes encuentros y actividades fuera del ámbito deportivo.
Por su parte, Edul también dejó su mensaje durante la presentación del combate. El periodista de TyC Sports subió al escenario con una remera de las Islas Malvinas y aseguró que buscará representar a la Argentina de la mejor manera. Además, reconoció que su rival podría tener alguna ventaja física, aunque dejó en claro que afrontará el desafío con determinación. “Hay corazón, alma y un extra que viene con nosotros”, afirmó con mucha fuerza.
La pelea formará parte de la Velada del Año 6, uno de los eventos de streaming más populares del mundo, que cada temporada reúne a millones de espectadores en distintas partes del planeta y es organizada nada más y nada menos que por Ibai Llanos.
