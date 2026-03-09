Edu Aguirre contó que dijo Cristiano Ronaldo sobre su pelea con Gastón Edul

El enfrentamiento se realizará el 25 de julio en Sevilla, dentro del evento organizado por el streamer Ibai Llanos, que reúne a creadores de contenido y figuras del deporte en combates de boxeo. Durante la presentación oficial de la pelea, Aguirre contó que semanas atrás compartió una comida con Cristiano Ronaldo y aprovechó para comentarle sobre su participación en el evento y el rival que tendrá enfrente.