River despidió a "La Roca" Moreno y renovó su equipo de seguridad tras varios años junto al plantel

En aquel encuentro, luego de que Agustín Palavecino celebrara el gol de Miguel Borja frente a Nicolás Figal, el delantero de Boca Luis Vázquez ingresó al campo de juego con intenciones de enfrentar a los futbolistas rivales. Moreno intervino en ese momento para evitar que el conflicto escalara.

Su figura también había trascendido internacionalmente durante el Mundial de Clubes de 2018. En ese torneo fue fotografiado por un diario de Emiratos Árabes Unidos, que lo comparó físicamente con el actor Dwayne Johnson, conocido popularmente como “La Roca”.