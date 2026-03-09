River despidió a "La Roca" Moreno y renovó su equipo de seguridad tras varios años junto al plantel
El Millonario removió al histórico equipo de seguridad encabezado por Diego “La Roca” Moreno. La nueva custodia debutará en el próximo partido ante Huracán.
River realizó cambios en su estructura interna y decidió despedir al histórico equipo de seguridad que acompañaba al plantel profesional. El grupo, encabezado por Diego “La Roca” Moreno, fue removido de sus funciones y será reemplazado a partir del próximo partido ante Huracán.
La decisión fue tomada por la dirigencia del club y se hizo efectiva tras la salida de Marcelo Gallardo. Con el inicio del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador, también debutará una nueva cúpula encargada de custodiar a la delegación millonaria. Además de Moreno, tampoco continuarán Ariel Ojeda y Ezequiel Irrazábal, quienes durante años formaron parte del grupo que monitoreaba la seguridad del plantel tanto en el estadio Monumental como en los viajes del equipo.
El episodio que puso a “La Roca” en el centro de la escena en River
La figura de Diego Moreno había tomado gran notoriedad pública tras el escándalo ocurrido el 21 de noviembre de 2024 durante un partido ante Independiente Rivadavia en Mendoza. En aquella oportunidad se produjo una gresca generalizada que se originó tras un gesto del colombiano Sebastián Villa. En medio del tumulto, “La Roca” ingresó para separar a los involucrados, aunque desde el lado local lo acusaron de haber incentivado la pelea, algo que no quedó evidenciado en la transmisión televisiva.
Durante el enfrentamiento, Moreno recibió una trompada del preparador físico rival, Ramiro Loguercio. Como reacción lanzó un golpe que apenas rozó la espalda de otro integrante del cuerpo técnico y luego comenzó a buscar al agresor entre los protagonistas del incidente.
Quién es Diego “La Roca” Moreno
El corpulento custodio se había convertido en un personaje reconocido dentro del mundo River en los últimos años. Incluso había tenido intervenciones en otros episodios de tensión, como en el Superclásico de 2023.
En aquel encuentro, luego de que Agustín Palavecino celebrara el gol de Miguel Borja frente a Nicolás Figal, el delantero de Boca Luis Vázquez ingresó al campo de juego con intenciones de enfrentar a los futbolistas rivales. Moreno intervino en ese momento para evitar que el conflicto escalara.
Su figura también había trascendido internacionalmente durante el Mundial de Clubes de 2018. En ese torneo fue fotografiado por un diario de Emiratos Árabes Unidos, que lo comparó físicamente con el actor Dwayne Johnson, conocido popularmente como “La Roca”.
