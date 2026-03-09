Racing informó que Valentín Carboni fue operado con éxito tras su lesión ligamentaria en la rodilla
La Academia confirmó que el futbolista fue operado con éxito de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha y comenzará la rehabilitación en los próximos días.
Racing informó que Valentín Carboni fue operado con éxito de la lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha. El joven mediocampista, una de las incorporaciones destacadas del último mercado de pases, ya recibió el alta médica y comenzará en breve con su proceso de rehabilitación.
La intervención quirúrgica se realizó este lunes, diez días después de que el club confirmara la rotura de ligamentos del futbolista. Se trata de una lesión importante para el campeón de América con la Selección argentina, que ya había atravesado un problema similar en el pasado.
A través de sus redes sociales, la institución de Avellaneda dio a conocer el parte médico y llevó tranquilidad a los hinchas sobre el estado del jugador. “Valentín Carboni fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Ya se encuentra en su domicilio y comenzará la rehabilitación en los próximos días”, informó el club. El mensaje también incluyó un gesto de apoyo para el mediocampista en el inicio de su recuperación. “A meterle con todo, Valen”, fue el cierre de la publicación que compartió Racing.
Racing informó que Valentín Carboni fue operado con éxito tras su lesión ligamentaria en la rodilla
Tras la operación, Carboni comenzará un largo proceso de rehabilitación que lo mantendrá varios meses alejado de las canchas. En principio, el objetivo será que pueda volver a sumar minutos hacia la parte final del Torneo Clausura o, en el peor de los casos, enfocarse en regresar plenamente durante 2026. El futbolista había llegado a la Academia en el último mercado de pases como una de las grandes apuestas del equipo. Sin embargo, la lesión interrumpió prematuramente su participación en el plantel.
En paralelo, algunos periodistas cercanos al club deslizaron que la dirigencia podría intentar renegociar con Inter un nuevo préstamo una vez que avance su recuperación. La intención sería que Carboni continúe en el fútbol argentino cuando esté nuevamente en condiciones de jugar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario