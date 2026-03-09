Racing informó que Valentín Carboni fue operado con éxito tras su lesión ligamentaria en la rodilla

A través de sus redes sociales, la institución de Avellaneda dio a conocer el parte médico y llevó tranquilidad a los hinchas sobre el estado del jugador. “Valentín Carboni fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla derecha. Ya se encuentra en su domicilio y comenzará la rehabilitación en los próximos días”, informó el club. El mensaje también incluyó un gesto de apoyo para el mediocampista en el inicio de su recuperación. “A meterle con todo, Valen”, fue el cierre de la publicación que compartió Racing.