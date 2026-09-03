Efecto Mundial 2026 en el mercado de pases: transferencias récord por más de USD 3.300 millones

El cierre de la ventana de transferencias en la mayoría de las ligas del planeta dejó un escenario histórico impulsado por el desarrollo de la última Copa del Mundo. La FIFA dio a conocer un informe oficial que refleja la enorme magnitud que tuvo el certamen en los presupuestos de las instituciones deportivas. El documento confirmó que 267 futbolistas que participaron del Mundial 2026 cambiaron de club, generando un volumen de operaciones superior a los 3.300 millones de dólares.