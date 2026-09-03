Efecto Mundial 2026 en el mercado de pases: transferencias récord por más de USD 3.300 millones
Un informe oficial de la FIFA reveló el fuerte impacto de la última Copa del Mundo en la ventana de verano. Más de 260 futbolistas mundialistas cambiaron de equipo.
El cierre de la ventana de transferencias en la mayoría de las ligas del planeta dejó un escenario histórico impulsado por el desarrollo de la última Copa del Mundo. La FIFA dio a conocer un informe oficial que refleja la enorme magnitud que tuvo el certamen en los presupuestos de las instituciones deportivas. El documento confirmó que 267 futbolistas que participaron del Mundial 2026 cambiaron de club, generando un volumen de operaciones superior a los 3.300 millones de dólares.
A nivel global, el fútbol masculino quebró todas las marcas registradas hasta el momento. Durante el periodo estival de mitad de año se registraron más de 12.500 fichajes internacionales, alcanzando una cifra total de gasto que superó los 9.890 millones de dólares.
Como ocurre habitualmente, la Premier League de Inglaterra encabezó la nómina de inversión mundial tras desembolsar más de USD 3.020 millones, ubicándose muy por encima de otras potencias continentales como Italia (USD 1.100 millones), España (USD 940 millones), Alemania (USD 904 millones) y Francia (USD 641 millones).
Sin embargo, el gráfico de ingresos tuvo como protagonista a la Ligue 1. Los clubes franceses se transformaron en los mayores vendedores de la ventana al recaudar USD 1.700 millones en conceptos de traspasos. En esta nómina de transferencias concretadas quedaron escoltados por los equipos de Inglaterra (USD 1.430 millones), Alemania (USD 1.020 millones), España (USD 773 millones) y Portugal (USD 642 millones).
El impacto del Mundial 2026, la hegemonía de Inglaterra y las cifras récord del fútbol femenino
El informe publicado por el máximo organismo del fútbol mundial también certificó un crecimiento inédito en la disciplina femenina. Con un total de 1.406 transferencias internacionales completadas, las operaciones movilizaron un monto global de 28,6 millones de dólares, marcando un nuevo techo financiero para la actividad.
Nuevamente, las instituciones británicas marcaron el ritmo de las inversiones al desembolsar 8 millones de dólares en incorporaciones, seguidas por España (USD 6,6 millones), Alemania (USD 4,9 millones), Estados Unidos (USD 2,9 millones) e Italia (USD 2,1 millones). Por el lado de los cobros por transferencias, las entidades de Suecia encabezaron el listado de ingresos con USD 4,2 millones percibidos, superando a competidores de peso como Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos.
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