El antecedente del árbitro Ismail Elfath con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Aunque para los analistas más pragmáticos se trate de una simple casualidad estadística, para el hincha argentino, que vive de señales y paralelismos, el dato no pasa desapercibido.

El hombre encargado de llevar las tarjetas y de manejar los cambios en la tarde de la consagración eterna en el Estadio de Lusail será, este miércoles, quien tenga el silbato en la boca para impartir justicia frente a los británicos. El destino vuelve a cruzar los caminos de la Selección con un testigo directo de su época dorada en busca de otra final del mundo.