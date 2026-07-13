El antecedente del árbitro Ismail Elfath con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022
La designación del juez estadounidense para dirigir la semifinal ante Inglaterra despertó rápidamente la memoria de los hinchas más cabuleros.
En la previa de un partido con tanta carga histórica y emocional como Selección Argentina vs. Inglaterra, ningún detalle queda librado al azar, y tras la designación del árbitro para el duelo de semifinales, enseguida resurgió un antecedente nada menos que de la final del Mundial de Qatar 2022.
Mientras los cuerpos técnicos analizan esquemas y variantes, en el universo de los hinchas —donde las cábalas, los datos y el famoso "elijo creer" cotizan en bolsa— la confirmación del estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal trajo un recuerdo sumamente grato y esperanzador.
Si bien Elfath será el encargado de tomar las decisiones calientes en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, no será la primera vez que se cruce en el camino de la Scaloneta en una instancia de semejante calibre mundialista.
Ismail Elfath, testigo directo de la gloria de la Selección Argentina en Lusail
Para encontrar el último y más trascendental antecedente del referí norteamericano con la Albiceleste, hay que viajar en el tiempo hasta el 18 de diciembre de 2022.
En la inolvidable e infartante final del Mundial de Qatar ante Francia, donde el equipo de Lionel Messi bordó la tercera estrella en el escudo, Ismail Elfath estuvo dentro del campo de juego cumpliendo el rol de cuarto árbitro, asistiendo al juez principal polaco Szymon Marciniak en un partido que quedó catalogado como la mejor final de todos los tiempos.
Aunque para los analistas más pragmáticos se trate de una simple casualidad estadística, para el hincha argentino, que vive de señales y paralelismos, el dato no pasa desapercibido.
El hombre encargado de llevar las tarjetas y de manejar los cambios en la tarde de la consagración eterna en el Estadio de Lusail será, este miércoles, quien tenga el silbato en la boca para impartir justicia frente a los británicos. El destino vuelve a cruzar los caminos de la Selección con un testigo directo de su época dorada en busca de otra final del mundo.
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