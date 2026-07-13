Matías Martin contra Javier Milei: "Si idolatrás a la Thatcher, yo estaré siempre en la vereda de enfrente"
El conductor radial disparó munición pesada contra quienes ensalzan la figura de la premier británica Margaret Thatcher, incluido el presidente Javier Milei.
"Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", fue el mensaje categórico de Lionel Scaloni cuando le pidieron sus impresiones sobre el próximo rival de la Argentina en el Mundial 2026. Pero así como el DT de la Selección intentó hacer amainar el tono de la conversación surgieron otras voces, algunas frente a los micrófonos, que fueron más allá de lo futbolístico.
Lo primero que pasó fue que salió a la luz la última vez que Lionel Scaloni se enfrentó con Inglaterra como parte del seleccionado argentino.
Lo segundo fue que la web reflotó los comentarios del presidente Javier Milei tirándole flores a la premier británica Margaret Thatcher, quien estaba en el poder en 1982, cuando se desarrolló la contienda bélica entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.
Esa indignación hizo reaccionar, entre otros, a conductores radiales como Víctor Hugo o como Matías Martin, que le dedicó algunas palabras a quienes pedían moderar -o modular- el sentimiento de anglofobia que se desprende más del recuerdo de 1982 que del Mundial de 1966.
"Si idolatrás a la Thatcher, yo estaré siempre en la vereda de enfrente porque es una criminal de guerra, para mi modo de ver las cosas, que dio la orden de dispararle al Crucero General Belgrano cuando estaba fuera de la zona de exclusión cuando estaba yendo en dirección opuesta a la guerra", expresó Matías Martin este lunes en Urbana Play.
"Eso es un crimen de guerra que para mí no tiene perdón. Lo digo como argentino y lo digo como persona, sensata que habita el mundo y que no admite ese tipo de prácticas dentro de una guerra", señaló el conductor de "Todo pasa", sin nombrar a nadie en particular pero con una imagen creciente de quién podría ser la persona destinataria de su mensaje.
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