El antecedente negativo de Argentina vs. Islandia: empate y penal errado de Messi en Rusia 2018
La Selección Argentina vuelve a enfrentar a Islandia antes del Mundial 2026. El único cruce fue en Rusia 2018, con un penal fallado por Lionel Messi.
La Selección Argentina afrontará este martes su último amistoso antes del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia y tendrá enfrente a un rival que despierta recuerdos imposibles de ignorar: Islandia.
Más allá de tratarse de un amistoso preparatorio, el encuentro en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, remite de manera inmediata al Mundial de Rusia 2018, donde ambos seleccionados se enfrentaron por única vez en la historia. Aquel partido, disputado el 16 de junio de 2018 en el Spartak Stadium de Moscú, terminó igualado 1 a 1 y dejó una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas argentinos: el penal fallado por Lionel Messi.
El penal que marcó a Lionel Messi en Rusia 2018
Argentina se había puesto en ventaja gracias a un gol de Sergio Agüero, pero Islandia logró la igualdad y complicó el estreno del equipo dirigido por Jorge Sampaoli. En el segundo tiempo, la Albiceleste tuvo la gran oportunidad de quedarse con los tres puntos. A los 64 minutos, Messi ejecutó un penal que fue contenido por el arquero Hannes Halldórsson, quien se convirtió en el héroe de la jornada para los europeos.
Años después, el propio capitán argentino recordó aquella situación durante una charla con Nahuel Guzmán: "Me cagué", reconoció Messi al analizar la ejecución. Y además, explicó: "Le pateaba 300 mil penales al Patón en el predio, en Rusia, antes de arrancar. Llegábamos y le decía: 'Ponete Pata, mirá que va allá'. Algunos cruzados, en otros abría el pie. Y tuve el primer penal contra Islandia, al Patón le había pateado abriendo el pie, todas iban al ángulo, no agarraba una. Y cuando salía, salía fuerte. Pero me cagué, porque no terminé de soltar el pie".
Con el paso del tiempo, muchos consideran que aquella competencia fue el punto de partida de la transformación que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
Lionel Scaloni integraba el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli como asistente y vivió desde adentro uno de los ciclos más turbulentos de la Albiceleste. El empate ante Islandia fue el primero de una serie de resultados que desembocaron en una profunda reestructuración del seleccionado nacional y, posteriormente, en la llegada de Scaloni como entrenador principal. De aquel equipo que empató en Moscú, apenas permanecen algunos nombres dentro de la órbita de la Selección actual, entre ellos Messi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.
Por el lado de Islandia, todavía continúan vinculados al seleccionado futbolistas como Hörður Björgvin Magnússon, Albert Guðmundsson y el histórico Aron Einar Gunnarsson. Actualmente, los nórdicos ocupan el puesto 75 del ranking FIFA y no lograron clasificarse al Mundial 2026, luego de finalizar terceros en su grupo de las Eliminatorias.
Sin embargo, el partido de este martes volverá a unir dos historias que quedaron conectadas para siempre por una tarde en Moscú que, sin proponérselo, terminó siendo uno de los primeros capítulos del camino que llevó a la Argentina a convertirse en campeona del mundo.
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