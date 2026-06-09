El antecedente negativo de Argentina vs. Islandia: empate y penal errado de Messi en Rusia 2018

Con el paso del tiempo, muchos consideran que aquella competencia fue el punto de partida de la transformación que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni integraba el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli como asistente y vivió desde adentro uno de los ciclos más turbulentos de la Albiceleste. El empate ante Islandia fue el primero de una serie de resultados que desembocaron en una profunda reestructuración del seleccionado nacional y, posteriormente, en la llegada de Scaloni como entrenador principal. De aquel equipo que empató en Moscú, apenas permanecen algunos nombres dentro de la órbita de la Selección actual, entre ellos Messi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

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Por el lado de Islandia, todavía continúan vinculados al seleccionado futbolistas como Hörður Björgvin Magnússon, Albert Guðmundsson y el histórico Aron Einar Gunnarsson. Actualmente, los nórdicos ocupan el puesto 75 del ranking FIFA y no lograron clasificarse al Mundial 2026, luego de finalizar terceros en su grupo de las Eliminatorias.

Sin embargo, el partido de este martes volverá a unir dos historias que quedaron conectadas para siempre por una tarde en Moscú que, sin proponérselo, terminó siendo uno de los primeros capítulos del camino que llevó a la Argentina a convertirse en campeona del mundo.