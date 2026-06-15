La floja reacción de Fernando Muslera, la apuesta de Marcelo Bielsa, en el gol de Arabia Saudita ante Uruguay

Fernando Muslera por sobre Sergio Rochet: la polémica decisión de Marcelo Bielsa y el fantasma de 2002

El fallo de Muslera no hizo más que reavivar una fuerte polémica que venía instalada en el debate público uruguayo respecto a la conformación del equipo titular. A sus 39 años, la inclusión del arquero histórico generó sorpresa y cuestionamientos, dado que Marcelo Bielsa había utilizado a Sergio Rochet como el dueño indiscutido del arco durante casi toda su gestión como director técnico de la Celeste, optando por el cambio a último momento de cara a la cita mundialista.

Para los amantes de las estadísticas y la historia del fútbol, la sorpresiva maniobra del "Loco" trajo de inmediato el recuerdo de un antecedente idéntico en su carrera: el caso del Mundial 2002.

Al frente de la Selección Argentina, Bielsa sostuvo a Germán Burgos como el arquero titular durante la gran mayoría de las Eliminatorias, pero al momento de debutar en la Copa del Mundo de Corea-Japón, decidió darle la titularidad a Pablo Cavallero.

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Veinticuatro años después, la historia parece repetirse en la pizarra del entrenador rosarino, esta vez con un inicio adverso que encendió rápidamente los cuestionamientos en el debut charrúa.