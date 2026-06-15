La floja reacción de Fernando Muslera, la apuesta de Marcelo Bielsa, en el gol de Arabia Saudita ante Uruguay
La decisión del "Loco" sobre el arquero de Uruguay generó controversias en la previa, y en una de las primeras ocasiones no pudo responder con seguirdad.
La apuesta de Marcelo Bielsa por Fernando Muslera en lugar de Sergio Rochet, algo muy comentado en la previa, no fue como esperaba, al menos en el inicio. Una floja reacción le costó caro a la Selección de Uruguay en su debut en el Mundial 2026, permitiendo que Arabia Saudita abriera el marcador en el Hard Rock Stadium de Miami.
El reloj marcaba los 41 minutos del primer tiempo cuando llegó el baldazo de agua fría para la Celeste. Tras una pelota parada que parecía de fácil control y no revestía mayor peligro, el experimentado arquero de Estudiantes dio un rebote largo hacia el centro del área.
Atento a la jugada y ganándole la posición a los defensores uruguayos, el árabe Abdulelah Al-Amri arremetió con velocidad para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1 a 0 parcial antes del descanso.
Fernando Muslera por sobre Sergio Rochet: la polémica decisión de Marcelo Bielsa y el fantasma de 2002
El fallo de Muslera no hizo más que reavivar una fuerte polémica que venía instalada en el debate público uruguayo respecto a la conformación del equipo titular. A sus 39 años, la inclusión del arquero histórico generó sorpresa y cuestionamientos, dado que Marcelo Bielsa había utilizado a Sergio Rochet como el dueño indiscutido del arco durante casi toda su gestión como director técnico de la Celeste, optando por el cambio a último momento de cara a la cita mundialista.
Para los amantes de las estadísticas y la historia del fútbol, la sorpresiva maniobra del "Loco" trajo de inmediato el recuerdo de un antecedente idéntico en su carrera: el caso del Mundial 2002.
Al frente de la Selección Argentina, Bielsa sostuvo a Germán Burgos como el arquero titular durante la gran mayoría de las Eliminatorias, pero al momento de debutar en la Copa del Mundo de Corea-Japón, decidió darle la titularidad a Pablo Cavallero.
Veinticuatro años después, la historia parece repetirse en la pizarra del entrenador rosarino, esta vez con un inicio adverso que encendió rápidamente los cuestionamientos en el debut charrúa.
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