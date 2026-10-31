El Banco Nación informó una fuerte caída del 55,4% en las refinanciaciones de deudas durante octubre
Durante octubre se concretaron 17.348 operaciones de regularización, marcando un fuerte descenso frente a los 38.884 procesos de septiembre.
En lo que representa una señal de normalización en la demanda de asistencia crediticia, el Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que las operaciones de refinanciación de deudas registraron una significativa baja del 55,4% en octubre en comparación con el mes de septiembre.
Según los datos oficiales presentados por la entidad monetaria al cierre de este mes, durante octubre se concretaron 17.348 operaciones de regularización, marcando un fuerte descenso frente a los 38.884 procesos que se habían registrado a lo largo de septiembre.
Balance anual: más de 150 mil soluciones financieras en 2026
En el acumulado de lo que va de 2026, la banca pública alcanzó un total de 159.601 operaciones de refinanciación por un monto global de $707.007 millones, otorgando herramientas de alivio y reestructuración a 142.243 clientes.
Desde el Banco Nación destacaron que estos indicadores reflejan la efectividad de las líneas vigentes diseñadas para prevenir el mora y acompañar a los usuarios en la adecuación de sus compromisos financieros según su capacidad real de pago:
"Estos resultados reflejan la efectividad de las herramientas de refinanciación para que los clientes adecuen sus compromisos a su capacidad de pago. El foco sigue puesto en favorecer su recuperación financiera, con el compromiso de estar siempre cerca de cada argentino", señalaron desde la institución.
Para aquellos clientes que busquen consultar sobre las opciones de regularización de deudas o herramientas vigentes, la entidad recordó que la información se encuentra disponible a través de su sitio web oficial (www.bna.com.ar) o de manera presencial en la red de sucursales de todo el país.
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