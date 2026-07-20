La gorra de Ferran Torres que desató la polémica en los festejos del Mundial 2026: "Make Spain Great Again"
El delantero español celebró la conquista del título con una gorra roja inspirada en el histórico lema de Donald Trump y generó todo tipo de interpretaciones durante la multitudinaria caravana por las calles de Madrid.
La Selección de España ya disfruta de su consagración en el Mundial y los festejos en Madrid dejaron una imagen que rápidamente se volvió viral. En medio de la caravana junto a cientos de miles de hinchas, Ferran Torres apareció con una gorra roja con la frase “Make Spain Great Again”, un guiño evidente al emblemático eslogan utilizado por Donald Trump durante sus campañas presidenciales en Estados Unidos.
El mensaje, que en español significa “Haz a España grande otra vez”, no pasó desapercibido. La similitud con el popular “Make America Great Again” (MAGA) utilizado por el mandatario estadounidense abrió el debate en las redes sociales y entre los aficionados sobre el verdadero significado de la elección del futbolista español.
La frase puede interpretarse como una reivindicación del gran momento que atraviesa el fútbol español, que volvió a conquistar el mundo de la mano de una generación de futbolistas que confirmó el dominio que el país ha mostrado durante buena parte de las últimas dos décadas a nivel de clubes y selecciones.
La gorra de Ferran Torres que desató la polémica en los festejos del Mundial 2026: "Make Spain Great Again"
Sin embargo, el contexto también alimentó otras lecturas. Estados Unidos fue uno de los anfitriones de este Mundial y Donald Trump estuvo en el centro de una de las mayores polémicas del torneo luego de asegurar públicamente que había hablado con Gianni Infantino para intentar revertir la tarjeta roja que había recibido el estadounidense Folarin Balogun, sanción que le impedía disputar el siguiente encuentro.
Aquellas declaraciones generaron fuertes cuestionamientos y dejaron una imagen controvertida del presidente estadounidense durante la Copa del Mundo. Incluso, varios futbolistas españoles mantuvieron una actitud distante durante la ceremonia de premiación.
Por eso, la gorra elegida por Ferran Torres también despertó especulaciones sobre un posible mensaje irónico hacia Trump o una simple celebración del presente del fútbol español. Lo cierto es que el accesorio se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los festejos del nuevo campeón del mundo y dejó abierta la interpretación entre los hinchas.
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