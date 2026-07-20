La gorra de Ferran Torres que desató la polémica en los festejos del Mundial 2026: "Make Spain Great Again"

“MAKE SPAIN GREAT AGAIN” La gorra de Ferran Torres en la rúa del Mundial #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yZgIOqyKyb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 20, 2026

Sin embargo, el contexto también alimentó otras lecturas. Estados Unidos fue uno de los anfitriones de este Mundial y Donald Trump estuvo en el centro de una de las mayores polémicas del torneo luego de asegurar públicamente que había hablado con Gianni Infantino para intentar revertir la tarjeta roja que había recibido el estadounidense Folarin Balogun, sanción que le impedía disputar el siguiente encuentro.