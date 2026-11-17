Cómo es el Aston Martin Dreadnought

El prototipo se llamará Dreadnought, un nombre que la marca ya había usado para un vehículo conceptual del videojuego Call of Duty. Tendrá como base mecánica al Dacia Sandrider, el auto con el que Nasser Al-Attiyah ganó la última edición, y será desarrollado y operado por Prodrive.

El Dakar 2027 vuelve a África

La 49ª edición dejará Arabia Saudita, en un contexto de conflicto en Medio Oriente, y tendrá a Marruecos como escenario principal. Largará el 9 de enero en Portugal y terminará el 23 de enero en Marrakech, donde Aston Martin hará su estreno en el rally raid.