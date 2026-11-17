El bicampeón de Fórmula 1 que correrá el Dakar 2027 con el primer auto de Aston Martin
Fernando Alonso volverá al Dakar 2027 con Aston Martin, que debutará en el rally con Sébastien Loeb y Lucas Moraes y un prototipo desarrollado por Prodrive.
Aston Martin confirmó oficialmente su desembarco en el Dakar 2027, y lo hará con un nombre de peso: Fernando Alonso. El bicampeón mundial de Fórmula 1 volverá a correr el rally más exigente del mundo, esta vez al volante del primer vehículo de la marca británica en la historia de la competencia. El español repetirá con Marc Coma como copiloto y tendrá dos compañeros de enorme jerarquía: el francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes.
Será la segunda participación de Alonso en la prueba. Su debut fue en 2020, en la primera edición disputada en Arabia Saudita, donde terminó 13° en la clasificación general. Desde entonces, el piloto manifestó varias veces su deseo de volver, aunque la combinación con la Fórmula 1 parecía difícil. De hecho, hace pocas semanas había dicho que no creía que el Dakar fuera “físicamente compatible” con la categoría.
Loeb y Moraes, los compañeros de Alonso en Aston Martin
Así quedó conformado el equipo:
- Fernando Alonso (España), con Marc Coma.
- Sébastien Loeb (Francia), con Fabian Lurquin (Bélgica).
- Lucas Moraes (Brasil), con Pablo Moreno Huete (España).
Loeb, nueve veces campeón mundial de rally y con cinco podios en el Dakar, irá otra vez por el triunfo que todavía le falta. Moraes fue campeón mundial de rally raid en 2025 con Toyota, terminó séptimo en el Dakar 2026 con Dacia y su mejor resultado es el tercer puesto de su debut, en 2023.
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Cómo es el Aston Martin Dreadnought
El prototipo se llamará Dreadnought, un nombre que la marca ya había usado para un vehículo conceptual del videojuego Call of Duty. Tendrá como base mecánica al Dacia Sandrider, el auto con el que Nasser Al-Attiyah ganó la última edición, y será desarrollado y operado por Prodrive.
El Dakar 2027 vuelve a África
La 49ª edición dejará Arabia Saudita, en un contexto de conflicto en Medio Oriente, y tendrá a Marruecos como escenario principal. Largará el 9 de enero en Portugal y terminará el 23 de enero en Marrakech, donde Aston Martin hará su estreno en el rally raid.
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