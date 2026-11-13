Adrián Puente rompió el silencio: qué va a pasar con Telemétrico F1 tras el cierre de Fox Sports

Antes de cerrar esta etapa, todavía quedan tres Grandes Premios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Esas competencias marcarán las últimas transmisiones de Adrián Puente, Andrés Agulla y Florencia Andersen por Fox Sports Argentina, después de cuatro años de trabajo. "Nos quedan tres carreras, a disfrutarlas", fue el mensaje final del periodista, que prometió mantener informados a los seguidores sobre las novedades del proyecto.

¿Qué pasará con el canal de YouTube de Telemétrico F1?

Una de las principales aclaraciones del mensaje fue que Telemétrico F1 continuará en YouTube. El canal, que está vigente desde 2022, será el espacio de comunicación con los seguidores y tendrá nuevos contenidos. Puente anticipó que habrá más reflexiones, comentarios, entrevistas y propuestas para hacer crecer el proyecto digital.

"Va a haber novedades, los voy a mantener al tanto", aseguró, aunque evitó adelantar detalles sobre los próximos pasos. De esta manera, el final de las transmisiones por Fox Sports no significará la desaparición de Telemétrico. Por ahora, el futuro televisivo del equipo sigue sin definirse, pero su comunidad digital tendrá continuidad.