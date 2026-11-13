Adrián Puente rompió el silencio: qué va a pasar con Telemétrico F1 tras el cierre de Fox Sports
El periodista publicó un video en X en el que explicó cómo será el cierre de su vínculo con la señal deportiva y llevó tranquilidad a los seguidores del ciclo.
El cierre de Fox Sports Argentina también marcará el final de una etapa para Telemétrico F1. Adrián Puente publicó un video en su cuenta de X para explicar qué sucederá con el programa y cómo continuará el proyecto después de la salida de la señal deportiva.
En las últimas horas, el periodista confirmó que su vínculo y la coproducción asociada a las transmisiones de Fórmula 1 finalizarán durante los últimos días de diciembre de 2026, tal como estaba estipulado en el contrato. "Lo que quiere decir que sobre los últimos días de diciembre de este año nuestro vínculo, nuestra coproducción asociado a las transmisiones de Fórmula 1 terminará, tal cual lo estipulaba nuestro contrato", explicó.
Puente también aclaró que la noticia no tomó por sorpresa al equipo, ya que conocían de antemano que el acuerdo tenía una fecha de finalización. Lo que faltaba era la comunicación formal de la compañía y terminar de definir algunos aspectos vinculados con el futuro de las producciones audiovisuales.
El mensaje de Adrián Puente a los seguidores de Telemétrico
Durante el video, el conductor destacó el recorrido realizado durante las últimas cuatro temporadas y el vínculo construido con los espectadores. "Esta experiencia profesional de los últimos cuatro años fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas", expresó. Además, remarcó que el proyecto logró modificar algunos estándares de las transmisiones televisivas de F1 y construir una comunidad alrededor de la categoría y de Franco Colapinto.
El periodista también agradeció al canal y a todos los profesionales que participaron de las emisiones, incluso en un contexto en el que, según reconoció, no siempre contaron con todos los recursos necesarios. "Ha sido una experiencia profesional inolvidable que simplemente cumple una etapa, cumple una era, pero que nos deja a disposición de hacer cosas tanto o mejores en futuro no muy lejano", señaló.
Antes de cerrar esta etapa, todavía quedan tres Grandes Premios: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Esas competencias marcarán las últimas transmisiones de Adrián Puente, Andrés Agulla y Florencia Andersen por Fox Sports Argentina, después de cuatro años de trabajo. "Nos quedan tres carreras, a disfrutarlas", fue el mensaje final del periodista, que prometió mantener informados a los seguidores sobre las novedades del proyecto.
¿Qué pasará con el canal de YouTube de Telemétrico F1?
Una de las principales aclaraciones del mensaje fue que Telemétrico F1 continuará en YouTube. El canal, que está vigente desde 2022, será el espacio de comunicación con los seguidores y tendrá nuevos contenidos. Puente anticipó que habrá más reflexiones, comentarios, entrevistas y propuestas para hacer crecer el proyecto digital.
"Va a haber novedades, los voy a mantener al tanto", aseguró, aunque evitó adelantar detalles sobre los próximos pasos. De esta manera, el final de las transmisiones por Fox Sports no significará la desaparición de Telemétrico. Por ahora, el futuro televisivo del equipo sigue sin definirse, pero su comunidad digital tendrá continuidad.
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