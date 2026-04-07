El buen gesto de Racing con los hinchas que viajen a Bolivia al debut en Copa Sudamericana
La Academia adquirió tickets para socios en Sucre ante la falta de venta online para el partido ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana.
Luego de la derrota 1-0 en el clásico ante Independiente por el Torneo Apertura, Racing puso el foco en su estreno en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Gustavo Costas visitará este martes a Independiente Petrolero en Sucre y, en la previa del encuentro, el club tomó una decisión para acompañar a los hinchas que viajaron.
Ante la imposibilidad de adquirir entradas de manera anticipada u online para el partido, y con varios socios ya instalados en la ciudad sin información precisa sobre los puntos de venta, la institución de Avellaneda resolvió hacerse cargo de la compra de los tickets.
“En virtud de la imposibilidad de comprar entradas de manera anticipada y online para el encuentro y que hay gente que ya se encuentra en la ciudad de Sucre sin indicaciones exactas acerca de dónde y cómo adquirirlas, Racing Club decidió, en esta ocasión y de manera excepcional, hacerse cargo de esta situación compleja y adquirir las entradas para entregarlas a los socios que hayan viajado hasta la ciudad”, informaron desde el club a través de un comunicado oficial.
Según se indicó en el posteo que rápidamente se viralizó en las redes sociales, el retiro de los tickets para el encuentro será de manera presencial. Los simpatizantes deberán acercarse al Hotel Monasterio, ubicado en el centro de Sucre, entre las 14 y las 16, donde recibirán las entradas correspondientes para el debut del equipo en la competencia que genera muchas expectativas.
El plantel académico, en tanto, ultima detalles para su presentación en el certamen internacional. Racing jugará en Sucre, una ciudad situada a más de 2.800 metros de altura, con el objetivo de comenzar con un resultado positivo su camino en el torneo continental que lo tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.
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