El buen gesto de Racing con los hinchas que viajen a Bolivia al debut en Copa Sudamericana

“En virtud de la imposibilidad de comprar entradas de manera anticipada y online para el encuentro y que hay gente que ya se encuentra en la ciudad de Sucre sin indicaciones exactas acerca de dónde y cómo adquirirlas, Racing Club decidió, en esta ocasión y de manera excepcional, hacerse cargo de esta situación compleja y adquirir las entradas para entregarlas a los socios que hayan viajado hasta la ciudad”, informaron desde el club a través de un comunicado oficial.