El camino a Budapest ya tiene forma: así se jugarán los octavos de la Champions League

La edición 2025/26 de la Champions League 2025/26 ya entró en su etapa decisiva. Este viernes, en la sede de la UEFA en Nyon, se llevó adelante el sorteo que determinó los cruces de octavos de final y, además, dejó armado todo el cuadro rumbo a la gran definición. Con los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho vencedores de los playoffs ya clasificados, cada club conoce el recorrido que deberá atravesar si pretende levantar el trofeo el 30 de mayo en el Puskás Aréna.