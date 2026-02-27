El camino a Budapest ya tiene forma: así se jugarán los octavos de la Champions League
El sorteo realizado en Nyon dejó definidos no solo los cruces de octavos de final, sino también el cuadro completo hasta la final que se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna.
La edición 2025/26 de la Champions League 2025/26 ya entró en su etapa decisiva. Este viernes, en la sede de la UEFA en Nyon, se llevó adelante el sorteo que determinó los cruces de octavos de final y, además, dejó armado todo el cuadro rumbo a la gran definición. Con los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho vencedores de los playoffs ya clasificados, cada club conoce el recorrido que deberá atravesar si pretende levantar el trofeo el 30 de mayo en el Puskás Aréna.
El emparejamiento dejó enfrentamientos que prometen noches europeas de máxima tensión. Uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Paris Saint-Germain (PSG) y Chelsea, dos instituciones respaldadas por proyectos ambiciosos y planteles de primer nivel. También asoma como serie determinante el cruce entre Real Madrid y Manchester City, un choque que bien podría ser una final anticipada por jerarquía y antecedentes recientes.
En otros emparejamientos destacados, Galatasaray intentará sorprender a Liverpool, mientras que Atalanta tendrá una exigente prueba frente al poderoso Bayern Múnich. Por su parte, Newcastle United se medirá con Barcelona, en una eliminatoria que enfrenta a dos equipos con estilos ofensivos marcados.
El Atlético de Madrid del Cholo Simeone afrontará un cruce complejo ante Tottenham Hotspur, mientras que la revelación Bodø/Glimt buscará seguir haciendo historia frente a Sporting CP. Finalmente, Bayer Leverkusen y Arsenal protagonizarán un duelo entre dos de los equipos más dinámicos del continente.
Los cruces de octavos de final de la Champions League
Así seguirá la Champions League 2025/26
Las fechas también quedaron confirmadas: los cuartos de final se jugarán el 7/8 y 14/15 de abril; las semifinales el 28/29 de abril y 5/6 de mayo; y la final será el 30 de mayo en Budapest. Con el cuadro ya delineado, el margen de error se reduce al mínimo y cada serie se perfila como una batalla estratégica donde solo sobrevivirán los más sólidos.
