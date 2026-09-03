El campeón del mundo con España que sorprendió con su retiro de la Selección a los 31 años

Con esas palabras, el futbolista buscó dejar claro que la conquista del título no modificó su postura. Incluso en el caso de que España no hubiese conseguido avanzar hasta la final, su decisión habría sido la misma.

El anuncio también llega después de un recorrido particular con el combinado nacional. Llorente debutó con la Selección absoluta en 2020, durante la etapa de Luis Enrique, y posteriormente participó en la Eurocopa 2021 y en los Mundiales de Qatar 2022 y 2026. En total, cerró su etapa internacional con 27 partidos disputados.

El agradecimiento de Llorente después del Mundial

Más allá de explicar su decisión, el futbolista aprovechó su comunicado para agradecer a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria con España. Su despedida estuvo marcada por el reconocimiento hacia sus compañeros, entrenadores y todas las personas que hicieron posible su experiencia con la camiseta nacional.

“Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”, expresó.

También reservó un lugar especial para lo sucedido durante el Mundial 2026. El jugador destacó las semanas que compartió con el seleccionado y el vínculo que se generó dentro del grupo durante el camino hacia el título: “Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”.