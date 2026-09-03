El campeón del mundo con España que sorprendió con su retiro de la Selección a los 31 años
El futbolista del Atlético de Madrid confirmó que no volverá a vestir la camiseta de La Roja a los 31 años. Su decisión fue meditada y, según explicó, ya estaba tomada.
Marcos Llorente sorprendió al fútbol español con una decisión que tomó poco después de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El futbolista del Atlético de Madrid anunció que se retira de la Selección de España a los 31 años y no volverá a vestir la camiseta de La Roja. El mediocampista comunicó su determinación a través de sus redes sociales con un extenso mensaje en el que explicó los motivos de su despedida.
Lejos de relacionar la decisión con una cuestión deportiva puntual, remarcó que se trata de una determinación personal que fue madurando durante mucho tiempo. “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, escribió.
La decisión resulta especialmente llamativa por el momento en el que se produjo: acaba de formar parte del plantel español que conquistó el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. España llegó hasta la final y se impuso 1-0 ante Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un gol de Ferran Torres durante el tiempo suplementario.
Marcos Llorente le puso punto final a su ciclo con España
Uno de los aspectos centrales del anuncio de Llorente fue su aclaración respecto del momento en que tomó la determinación. El jugador aseguró que su retiro internacional no tuvo relación con haber sido convocado para la Copa del Mundo ni con el desenlace de la competición.
“Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, manifestó.
Con esas palabras, el futbolista buscó dejar claro que la conquista del título no modificó su postura. Incluso en el caso de que España no hubiese conseguido avanzar hasta la final, su decisión habría sido la misma.
El anuncio también llega después de un recorrido particular con el combinado nacional. Llorente debutó con la Selección absoluta en 2020, durante la etapa de Luis Enrique, y posteriormente participó en la Eurocopa 2021 y en los Mundiales de Qatar 2022 y 2026. En total, cerró su etapa internacional con 27 partidos disputados.
El agradecimiento de Llorente después del Mundial
Más allá de explicar su decisión, el futbolista aprovechó su comunicado para agradecer a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria con España. Su despedida estuvo marcada por el reconocimiento hacia sus compañeros, entrenadores y todas las personas que hicieron posible su experiencia con la camiseta nacional.
“Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”, expresó.
También reservó un lugar especial para lo sucedido durante el Mundial 2026. El jugador destacó las semanas que compartió con el seleccionado y el vínculo que se generó dentro del grupo durante el camino hacia el título: “Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”.
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