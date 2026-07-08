El campeón del mundo con la Selección Argentina que aceleró un proceso y se va del país
Franco Armani, campeón del mundo con la Selección Argentina dejó River Plate para sellar su ansiado regreso a Atlético Nacional en el actual mercado de pases.
El glorioso y exitoso ciclo de Franco Armani defendiendo el arco de River Plate llegó a su fin definitivo. A sus 39 años, el histórico arquero campeón del mundo con la Selección Argentina decidió cambiar de aire y ya tiene todo acordado para regresar a Atlético Nacional, club donde es máximo ídolo.
La salida de Franco Armani y su despedida de River Plate
Sabiendo que se encuentra en el crepúsculo de su carrera deportiva y tras haber quedado relegado al banco de suplentes detrás de Santiago Beltrán, el guardameta manifestó sus intenciones de que el retiro lo encuentre atajando. El propio presidente de la institución millonaria, Stéfano Di Carlo, anticipó que respetarían la voluntad del jugador: "Se ha ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento".
De esta manera, interrumpirá el contrato que lo unía al club de Núñez hasta diciembre de 2026. Armani se marcha siendo una verdadera leyenda, dejando números impresionantes en sus ocho años de estadía: 366 encuentros disputados, 158 arcos en cero y diez vueltas olímpicas, destacándose la histórica final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid en 2018.
El ansiado retorno al fútbol de Colombia
En numerosas ocasiones, el "Pulpo" expresó públicamente su gran deseo de colgar los guantes en "El Verde de la Montaña". Ya en mayo, su representante Martín Aráoz había asegurado que retirarse en la institución colombiana "sería un cierre de película". Actualmente, ambas dirigencias se encuentran cruzando los papeles formales para sellar su incorporación.
Para Armani no es un club más. Durante sus siete temporadas previas entre 2010 y 2017 (antes del llamado de Marcelo Gallardo), forjó una idolatría absoluta gracias a sus descollantes actuaciones. Sus estadísticas en Atlético Nacional hablan por sí solas y justifican la emoción de los hinchas por su regreso: atajó en 232 partidos, logró 100 vallas invictas y levantó 13 títulos, incluyendo la Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario