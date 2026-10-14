El capitán de Vasco da Gama pidió disculpas a Boca tras su polémica publicación rompiendo el escudo

Ante la repercusión negativa y el rechazo generado, el futbolista carioca borró la historia de su cuenta oficial y difundió un comunicado para aclarar lo sucedido. En su descargo, Mendes argumentó que compartió la imagen de forma involuntaria en medio de la euforia posterior al triunfo. “En medio de la emoción y la adrenalina del partido terminé compartiendo varias publicaciones de personas que me etiquetaron y no me fijé en los detalles de una de las imágenes”, explicó el referente visitante.