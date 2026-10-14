El capitán de Vasco da Gama pidió disculpas a Boca tras su polémica publicación rompiendo el escudo
Thiago Mendes eliminó la imagen generada con IA y emitió un descargo público para bajar la tensión de cara a la revancha de semifinales.
La fuerte polémica desatada tras la victoria por 1-0 de Vasco da Gama sobre Boca Juniors en La Bombonera sumó un nuevo capítulo fuera de la cancha. Luego de que la imagen donde se lo veía rompiendo el escudo del club xeneize generara un repudio masivo en las redes sociales, Thiago Mendes, capitán del conjunto brasileño, decidió eliminar la publicación y pedir disculpas públicas al mundo Boca.
El episodio se había desencadenado horas después del cruce de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, cuando el mediocampista compartió una gráfica realizada con inteligencia artificial en la que destruía el emblema del equipo argentino. La difusión de la historia fue interpretada como una provocación directa por parte de los simpatizantes locales, elevando la temperatura de una serie continental que permanece abierta.
El capitán de Vaco da Gama pidió disculpas a Boca tras su polémica publicación rompiendo el escudo
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Ante la repercusión negativa y el rechazo generado, el futbolista carioca borró la historia de su cuenta oficial y difundió un comunicado para aclarar lo sucedido. En su descargo, Mendes argumentó que compartió la imagen de forma involuntaria en medio de la euforia posterior al triunfo. “En medio de la emoción y la adrenalina del partido terminé compartiendo varias publicaciones de personas que me etiquetaron y no me fijé en los detalles de una de las imágenes”, explicó el referente visitante.
En esa misma línea, el volante de Vasco procuró bajar los decibeles antes de la revancha en Río de Janeiro y se dirigió a la hinchada argentina. “En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, a su historia o a su hinchada. Pido disculpas a quienes puedan haberse sentido ofendidos”, manifestó, agregando que el respeto debe estar por encima de cualquier resultado deportivo.
A pesar de sus palabras, la jugada dejó secuelas en la previa de un duelo de vuelta que promete vivirse a dientes apretados.
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