El club italiano que se suma a la carrera por el Changuito Zeballos: Boca analiza su futuro

En paralelo, Rodolfo Arruabarrena tiene una visión diferente sobre el presente del atacante. El entrenador considera que todavía puede recuperar la mejor versión del futbolista y les transmitió a los dirigentes su intención de contar con él para la segunda parte de la temporada. El cuerpo técnico entiende que Zeballos posee características difíciles de reemplazar y cree que aún tiene margen para volver a mostrar el nivel que despertó tanta ilusión en los hinchas durante sus primeros años en Primera División.

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Sin embargo, el propio jugador ya dejó clara su postura. Durante una conversación mantenida con el entrenador, le expresó que su prioridad es dar el salto al fútbol europeo en este mercado de pases. La intención del extremo es cumplir el objetivo deportivo de competir en una de las principales ligas del mundo, pero también salir mediante una transferencia que le permita a Boca recibir una compensación económica por su pase.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su debut oficial con la camiseta azul y oro en noviembre de 2020, Zeballos disputó 140 partidos, acumuló más de seis mil minutos en cancha y participó directamente en 32 goles, producto de 16 tantos convertidos y 16 asistencias. Mientras Fiorentina y otros clubes siguen atentos a su situación, el futuro del Changuito aparece como uno de los temas más importantes que Boca deberá resolver en las próximas semanas.