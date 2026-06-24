El club italiano que se suma a la carrera por el Changuito Zeballos: Boca analiza su futuro
El delantero aparece en el radar de otro equipo de la Serie A y su continuidad en el Xeneize vuelve a quedar en duda. El propio jugador ya manifestó su deseo de continuar su carrera en Europa.
El mercado de pases comienza a tomar temperatura para Boca, no solo por la búsqueda de incorporaciones para reforzar el plantel sino también por la posibilidad de perder a algunos futbolistas que generan interés en el exterior. Uno de los nombres que volvió a instalarse en la agenda europea es el de Exequiel Zeballos, quien suma un nuevo pretendiente en Italia mientras define qué ocurrirá con su futuro profesional.
El atacante santiagueño atraviesa un momento particular dentro del club. Si bien no logró consolidarse durante el primer semestre y sus actuaciones estuvieron por debajo de las expectativas que había generado en temporadas anteriores, continúa siendo uno de los futbolistas jóvenes con mejor proyección y valor de mercado dentro del plantel xeneize. Esa condición mantiene viva la atención de diferentes equipos del Viejo Continente.
Luego de que Napoli realizara consultas semanas atrás, ahora fue Fiorentina quien comenzó a seguir de cerca la situación del delantero. Por el momento no existe una negociación formal ni una propuesta concreta, aunque desde Italia ya realizaron averiguaciones para conocer las condiciones necesarias para avanzar por su contratación. El interés todavía se encuentra en una etapa inicial, pero representa una nueva señal de que el nombre del futbolista sigue siendo observado en el mercado europeo.
El presente del Changuito Zeballos en Boca: Arruabarrena lo quiere
La situación adquiere mayor relevancia porque Zeballos ingresó en el último tramo de su vínculo contractual. Su contrato finaliza en diciembre de este año y, hasta el momento, no hubo avances significativos para acordar una renovación. Esa circunstancia obliga a la dirigencia a evaluar cuidadosamente los pasos a seguir, ya que una eventual venta durante este mercado podría convertirse en una oportunidad para obtener un ingreso económico importante antes de que el jugador quede en una posición contractual más favorable para negociar su salida.
En paralelo, Rodolfo Arruabarrena tiene una visión diferente sobre el presente del atacante. El entrenador considera que todavía puede recuperar la mejor versión del futbolista y les transmitió a los dirigentes su intención de contar con él para la segunda parte de la temporada. El cuerpo técnico entiende que Zeballos posee características difíciles de reemplazar y cree que aún tiene margen para volver a mostrar el nivel que despertó tanta ilusión en los hinchas durante sus primeros años en Primera División.
Sin embargo, el propio jugador ya dejó clara su postura. Durante una conversación mantenida con el entrenador, le expresó que su prioridad es dar el salto al fútbol europeo en este mercado de pases. La intención del extremo es cumplir el objetivo deportivo de competir en una de las principales ligas del mundo, pero también salir mediante una transferencia que le permita a Boca recibir una compensación económica por su pase.
Los números de Exequiel Zeballos en Boca
Desde su debut oficial con la camiseta azul y oro en noviembre de 2020, Zeballos disputó 140 partidos, acumuló más de seis mil minutos en cancha y participó directamente en 32 goles, producto de 16 tantos convertidos y 16 asistencias. Mientras Fiorentina y otros clubes siguen atentos a su situación, el futuro del Changuito aparece como uno de los temas más importantes que Boca deberá resolver en las próximas semanas.
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