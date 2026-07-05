Quién es Mohamed Salah, el estrella del próximo rival de la Selección Argentina
El exdelantero del Liverpool, cuyo contrato concluyó el 30 de junio de este año, lleva convertido un gol hasta el momento. Los detalles en la nota.
Egipto atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en el Mundial 2026 y buscará dar el golpe ante Argentina, este martes, a las 13 (hora de Argentina), por los octavos de final.
El conjunto africano, que finalizó segundo en el Grupo G y eliminó a Australia en los 16avos, tiene en Mohamed Salah a su principal arma de ataque y sueña con meterse por primera vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo.
Quién es Mohamed Salah, el jugador que ayudó a Egipto a entrar a octavos del Mundial 2026
Antes de convertirse en una de las máximas figuras del fútbol, Salah tuvo un camino lleno de sacrificios. Criado en Nagrig, Egipto, dedicaba gran parte del día para entrenar en Arab Contractors, con viajes que se extendían durante horas y que incluían varios cambios de transporte.
Esa rutina lo obligó a reducir el tiempo que pasaba en la escuela, ya que su prioridad era aprovechar cada entrenamiento. Años más tarde, el delantero recordó que desde chico su vida estuvo enfocada casi exclusivamente en el fútbol, convencido de que ese esfuerzo lo acercaba a su gran sueño: llegar a la élite del deporte.
La historia de Mohamed Salah en Egipto: llegó al Mundial 2018 tras 28 años
El exdelantero del Liverpool tuvo su estreno con la selección en 2011, pero su capítulo más emblemático llegó varios años después. En las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, marcó el penal decisivo frente a Congo que aseguró la clasificación del conjunto africano a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.
Sin embargo, la ilusión duró poco. Bajo la conducción del entrenador argentino Héctor Cúper, Egipto quedó eliminado en la fase de grupos y Salah no pudo mostrar su mejor versión, ya que llegó al torneo con una lesión en el hombro sufrida semanas antes durante la final de la Champions League frente al Real Madrid.
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