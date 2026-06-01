La tajante decisión de Lionel Scaloni con los futbolistas "tocados", a días del Mundial 2026

Respecto al riesgo de corte, el entrenador advirtió que aquel jugador que no esté en condiciones óptimas al finalizar este periodo será desafectado de la convocatoria para el Mundial.

Es en esta línea que los amistosos serán determinantes: los encuentros de preparación servirán como el examen final para tomar decisiones sobre la conformación final del equipo.

¿Se vienen modificaciones en los 26 de Lionel Scaloni?

La advertencia del entrenador surge como una medida de seguridad ante las complicaciones físicas detectadas en varios integrantes de la lista original.

El mensaje es directo: puede haber modificaciones de último momento si alguno de los futbolistas no responde satisfactoriamente a las cargas físicas impuestas en el centro de entrenamiento. De esta manera, las próximas jornadas serán determinantes para confirmar quiénes serán los 26 que finalmente defiendan la corona en la Copa del Mundo 2026.

Uno por uno, cómo están los jugadores de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Los casos más complejos: Dibu Martínez y Cuti Romero

Gastón Edul diferenció los problemas óseos y ligamentarios de las habituales dolencias musculares:

Emiliano "Dibu" Martínez: Presenta una fractura muy chica. Por precaución, el arquero no atajará en los dos partidos amistosos previos a la Copa del Mundo. "No los ataja justamente para poder llegar al 16 de junio. Yo creo que nos vamos a dar cuenta de cómo está Dibu los 4 o 5 días previos al partido para ver cómo se puede entrenar" , detalló, confirmando que se perderá los cruces ante Honduras y de Islandia del 6 y 9 de junio.

Cristian "Cuti" Romero: Es el único futbolista que arrastra una lesión de ligamentos, lo que lo marginó de las canchas durante los últimos dos meses. El defensor apunta a llegar al debut del 16 de junio contra Argelia. No jugará frente a Honduras y se evaluará si suma algunos minutos ante Islandia para recuperar ritmo de juego.

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