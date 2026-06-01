La tajante decisión de Lionel Scaloni con los futbolistas "tocados", a días del Mundial 2026
El entrenador de la Selección Argentina se enfrenta con las alarmas encendidas por el estado físico de varios jugadores del plantel.
A días del debut en el Mundial 2026, y en medio de la preocupación por el estado físico de varios futbolistas, trascendió el tajante mensaje que el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, le transmitió a sus dirigidos tras el arribo de la delegación a Estados Unidos.
Con la lista de 26 nombres ya presentada, el DT dejó en claro que la permanencia en el plantel mundialista no está garantizada para quienes no logren responder a la exigencia máxima en los próximos días, según difundieron este lunes los periodistas Esteban Edul y Diego Monroig.
De acuerdo con esta información, el cuerpo técnico se tomará esta semana y la próxima para realizar un diagnóstico exhaustivo de la condición de cada futbolista.
Según la información brindada, el ultimátum de Scaloni incluye que los jugadores tendrán dos semanas para demostrar que están plenamente aptos. En este marco, las prácticas de entrenamiento serán de una intensidad extrema para llevar a los deportistas al límite de sus capacidades.
Respecto al riesgo de corte, el entrenador advirtió que aquel jugador que no esté en condiciones óptimas al finalizar este periodo será desafectado de la convocatoria para el Mundial.
Es en esta línea que los amistosos serán determinantes: los encuentros de preparación servirán como el examen final para tomar decisiones sobre la conformación final del equipo.
¿Se vienen modificaciones en los 26 de Lionel Scaloni?
La advertencia del entrenador surge como una medida de seguridad ante las complicaciones físicas detectadas en varios integrantes de la lista original.
El mensaje es directo: puede haber modificaciones de último momento si alguno de los futbolistas no responde satisfactoriamente a las cargas físicas impuestas en el centro de entrenamiento. De esta manera, las próximas jornadas serán determinantes para confirmar quiénes serán los 26 que finalmente defiendan la corona en la Copa del Mundo 2026.
Uno por uno, cómo están los jugadores de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026
Los casos más complejos: Dibu Martínez y Cuti Romero
Gastón Edul diferenció los problemas óseos y ligamentarios de las habituales dolencias musculares:
-
Emiliano "Dibu" Martínez: Presenta una fractura muy chica. Por precaución, el arquero no atajará en los dos partidos amistosos previos a la Copa del Mundo. "No los ataja justamente para poder llegar al 16 de junio. Yo creo que nos vamos a dar cuenta de cómo está Dibu los 4 o 5 días previos al partido para ver cómo se puede entrenar", detalló, confirmando que se perderá los cruces ante Honduras y de Islandia del 6 y 9 de junio.
Cristian "Cuti" Romero: Es el único futbolista que arrastra una lesión de ligamentos, lo que lo marginó de las canchas durante los últimos dos meses. El defensor apunta a llegar al debut del 16 de junio contra Argelia. No jugará frente a Honduras y se evaluará si suma algunos minutos ante Islandia para recuperar ritmo de juego.
La situación de Lionel Messi y el resto de los tocados
-
Lionel Messi: El capitán acarrea una molestia física que, según la mirada del periodista, llevará a que Scaloni no lo arriesgue en el primer amistoso, aunque su presencia para el 16 de junio contra Argelia está garantizada.
Leandro Paredes: Trajo tranquilidad respecto al volante central tras su última complicación en Boca. "La información que tenemos nosotros es que no llegó a ser un desgarro... Fue una contractura, que se pudo haber hecho una distensión, pero no es un desgarro. No está en duda para el debut", aclaró Edul.
Nahuel Molina y Nicolás González: Ambos futbolistas se encuentran en la etapa final de la recuperación de sus respectivos desgarros. González está muy cerca de recibir el alta médica y podría sumar minutos en los partidos preparatorios.
Nicolás Paz: Lo suyo fue simplemente un golpe. La alarma se encendió de manera preventiva para evitar que se agravara la zona en su último compromiso, pero no está lesionado. Se espera que sume rodaje en alguno de los amistosos y estará disponible para el debut mundialista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario