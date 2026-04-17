El crudo relato del Pocho Lavezzi sobre la depresión y el camino de recuperación

En ese sentido, recordó su infancia en Santa Fe, marcada por un contexto difícil: “Mis padres estaban separados, vivía con mi mamá, que siempre estaba trabajando. Me pasaba el tiempo jugando con mis amigos en la calle. En mi barrio, la gente traficaba con drogas y portaba armas. Sin el fútbol, no sé qué habría sido de mí”.

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Incluso, su relación con el deporte tuvo altibajos antes de consolidarse: “De los 13 a los 15 años trabajé como electricista. El fútbol me aburría, como en otras ocasiones durante mi carrera. Pero un día jugué un partido con amigos y unos agentes se fijaron en mí y me ofrecieron volver: ‘Pero tenés que empezar a vivir como un profesional’. Acepté”.

También rememoró su llegada al Napoli, una decisión que marcó su carrera: “El primero en quererme fue el Atalanta. Incluso me ofrecieron la cantidad que pedí, pero entonces apareció Napoli. Para nosotros, los argentinos, era la ciudad de Maradona. Renuncié al dinero, pero sentí que tenía que elegir ese equipo. Me sentí abrumado por el cariño y la pasión de los napolitanos. Nada lo superará, es el lugar que más amé”.

Finalmente, dejó una reflexión que resume su presente: “Quiero ser alguien que no olvide lo que ha vivido, que sepa apreciar la sencillez y disfrutar de su familia. Quiero vivir. Tengo la suerte de tener dos hijos, el mayor regalo de la vida”.