El crudo relato del Pocho Lavezzi sobre la depresión y el camino de recuperación
El exdelantero de la Selección Argentina compartió detalles de una etapa crítica de su vida, habló de su internación y dejó un mensaje claro sobre la importancia de pedir ayuda.
Ezequiel “Pocho” Lavezzi decidió abrir una de las etapas más sensibles de su vida y contar en primera persona el proceso que atravesó tras sufrir un cuadro de depresión que lo llevó a un límite personal. Alejado del fútbol profesional, el exdelantero brindó una entrevista en la que repasó ese período oscuro, su recuperación y el aprendizaje que le dejó la experiencia.
Todo tuvo un punto de quiebre a fines de 2023, cuando protagonizó un confuso episodio en Punta del Este que derivó en su internación tras resultar herido. A partir de ese momento, su situación encendió las alarmas en su entorno más cercano y lo llevó a iniciar un proceso de tratamiento en instituciones de salud mental.
Con el paso del tiempo y ya en una etapa más estable, Lavezzi se animó a poner en palabras lo que vivió. “He pasado un momento difícil, pero ahora estoy bien”, afirmó, antes de profundizar en la descripción de su estado emocional durante aquellos días. “Sentí una profunda inquietud, experimenté oscuridad. Me estaba haciendo daño a mí mismo, tanto a mí como a mis seres queridos. Alternaba entre depresión y ataques de ansiedad. Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos”.
El exjugador también se refirió a las versiones que circularon en ese momento y explicó que muchas de ellas no reflejaban la realidad de lo que estaba atravesando: “Eran cosas que no podía controlar. Yo era el único que realmente sabía por lo que estaba pasando. Había tocado fondo; ya no podía verme así. Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, acudí a psicólogos y otros especialistas en una clínica. Mi camino aún no ha terminado. Tengo un consejo para cualquiera que esté pasando por esto: pidan ayuda”.
Pocho Lavezzi rompió el silencio: su crudo relato sobre la depresión
Además de abordar su salud mental, Lavezzi habló sobre su decisión de retirarse del fútbol en 2020. Lejos de mostrar arrepentimiento, sostuvo: “Siempre será mi mejor amigo, pero ahora estoy bien con eso”. Y agregó: “Estaba cansado, sentía que era hora de parar y quería hacerlo mientras aún estaba al máximo nivel. Fue un gesto de respeto hacia el fútbol. El fútbol me salvó”.
En ese sentido, recordó su infancia en Santa Fe, marcada por un contexto difícil: “Mis padres estaban separados, vivía con mi mamá, que siempre estaba trabajando. Me pasaba el tiempo jugando con mis amigos en la calle. En mi barrio, la gente traficaba con drogas y portaba armas. Sin el fútbol, no sé qué habría sido de mí”.
Incluso, su relación con el deporte tuvo altibajos antes de consolidarse: “De los 13 a los 15 años trabajé como electricista. El fútbol me aburría, como en otras ocasiones durante mi carrera. Pero un día jugué un partido con amigos y unos agentes se fijaron en mí y me ofrecieron volver: ‘Pero tenés que empezar a vivir como un profesional’. Acepté”.
También rememoró su llegada al Napoli, una decisión que marcó su carrera: “El primero en quererme fue el Atalanta. Incluso me ofrecieron la cantidad que pedí, pero entonces apareció Napoli. Para nosotros, los argentinos, era la ciudad de Maradona. Renuncié al dinero, pero sentí que tenía que elegir ese equipo. Me sentí abrumado por el cariño y la pasión de los napolitanos. Nada lo superará, es el lugar que más amé”.
Finalmente, dejó una reflexión que resume su presente: “Quiero ser alguien que no olvide lo que ha vivido, que sepa apreciar la sencillez y disfrutar de su familia. Quiero vivir. Tengo la suerte de tener dos hijos, el mayor regalo de la vida”.
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