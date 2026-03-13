El curioso episodio de Franco Colapinto en boxes que sorprendió a todo Alpine en China
El piloto argentino protagonizó una situación inesperada cuando su auto se detuvo. Los mecánicos corrieron para asistirlo, pero todo terminó en una escena divertida.
El arranque del fin de semana del Gran Premio de China dejó una escena tan inesperada como pintoresca protagonizada por Franco Colapinto y el equipo Alpine. Durante la sesión de práctica en el Circuito Internacional de Shanghái, el piloto argentino vivió un momento que generó preocupación en su escudería durante algunos segundos, aunque finalmente terminó convirtiéndose en una anécdota que incluso despertó sonrisas dentro del equipo.
La situación ocurrió cuando Colapinto ingresaba a la calle de boxes con la intención de realizar ajustes en el monoplaza. Mientras se aproximaba al garage del equipo, el auto se detuvo repentinamente varios metros antes de llegar al lugar habitual donde lo esperan los mecánicos. El imprevisto tomó por sorpresa tanto al piloto como al personal de Alpine, que rápidamente interpretó que se trataba de un desperfecto mecánico.
Durante algunos segundos el argentino permaneció detenido intentando entender qué había ocurrido con el vehículo. Desde el box, al ver que el monoplaza no avanzaba, los mecánicos reaccionaron de inmediato y salieron corriendo por el pitlane con todo el equipamiento necesario para asistirlo. La escena llamó rápidamente la atención dentro del paddock.
Una decena de miembros del equipo avanzó con rapidez por la calle de boxes cargando herramientas y elementos de asistencia para llegar hasta la posición del piloto. Todo indicaba que el coche había sufrido algún tipo de falla que obligaría a una intervención inmediata. Sin embargo, cuando el grupo de mecánicos estaba a punto de revisar el monoplaza, ocurrió lo inesperado. El auto volvió a ponerse en marcha de manera repentina y Colapinto aceleró rumbo al box para completar la parada que había quedado interrumpida.
El giro inesperado de la situación obligó a los mecánicos a cambiar nuevamente de dirección. Después de correr varios metros para auxiliar al piloto, tuvieron que dar media vuelta y regresar rápidamente hacia el garage para cumplir con el procedimiento habitual de asistencia durante la parada. La secuencia, que fue captada por las cámaras de la transmisión oficial, generó un momento curioso dentro de una sesión que suele caracterizarse por la máxima concentración de pilotos y equipos.
Lo que inicialmente parecía un problema técnico serio terminó convirtiéndose en una anécdota simpática que recorrió rápidamente las redes sociales. Más allá del episodio, el piloto argentino continuó con su programa de trabajo en la práctica libre, que es clave para recolectar información del auto y ajustar la configuración antes de la clasificación.
Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto
Viernes 13 de marzo
- Prácticas libres 1: 00:30
- Clasificación sprint: 04:30
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00
- Clasificación: 04:00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
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