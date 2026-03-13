El curioso episodio de Franco Colapinto en boxes que sorprendió a todo Alpine en China

Embed ¿AMAGASTE, FRANCO?



El auto de Colapinto se paró totalmente en plena calle de boxes y cuando los mecánicos iban a auxiliarlo arrancó. ¿Qué pasó con el Alpine del argentino en la FP1 del #ChineseGP?



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Una decena de miembros del equipo avanzó con rapidez por la calle de boxes cargando herramientas y elementos de asistencia para llegar hasta la posición del piloto. Todo indicaba que el coche había sufrido algún tipo de falla que obligaría a una intervención inmediata. Sin embargo, cuando el grupo de mecánicos estaba a punto de revisar el monoplaza, ocurrió lo inesperado. El auto volvió a ponerse en marcha de manera repentina y Colapinto aceleró rumbo al box para completar la parada que había quedado interrumpida.