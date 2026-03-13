Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación sprint en China: "Estoy un poco perdido"
El piloto argentino quedó eliminado en la SQ2 y partirá desde el puesto 16 en la carrera sprint. Señaló que la falta de conocimiento del circuito influyó en su rendimiento.
El comienzo del fin de semana del Gran Premio de China no resultó sencillo para Franco Colapinto. El piloto argentino logró avanzar desde la primera instancia de la clasificación sprint, pero quedó eliminado en la SQ2 y largará desde la posición 16 en la carrera corta del sábado. Después de la sesión, el propio corredor se mostró crítico con su rendimiento y reconoció que todavía intenta comprender qué le faltó para acercarse al nivel de su compañero de equipo.
El bonaerense se refirió a la diferencia que tuvo con Pierre Gasly, quien logró avanzar hasta la SQ3 y consiguió un destacado resultado para Alpine. Al analizar lo ocurrido, no ocultó sus dudas sobre el funcionamiento del auto y su propia adaptación durante la jornada. “Estoy un poco perdido con la qualy, porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana”, explicó en diálogo con ESPN.
Más tarde, el argentino volvió a referirse a las dificultades que experimentó durante la jornada en declaraciones al sitio oficial de la Fórmula 1. Allí hizo especial hincapié en lo complejo que resultó enfrentar un circuito que todavía no domina completamente. “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo”.
Desde el propio equipo Alpine también difundieron las reflexiones del piloto, que volvió a mostrar una postura autocrítica respecto a su desempeño: “No hemos dado el paso adelante que necesitábamos para competir por las posiciones en la SQ3. Hoy nos ha faltado ritmo y tenemos que entender el porqué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo. Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido al auto y dónde podemos encontrar las mejoras”.
El inicio de la actividad había comenzado con una única práctica libre en el circuito chino, donde Colapinto completó 24 vueltas. Durante esa sesión sufrió un trompo y también vivió un momento de tensión al ingresar a boxes, situaciones que formaron parte de su proceso de adaptación a la pista. Su mejor registro fue de 1:34.947, una marca que quedó a 0.271 segundos del tiempo conseguido por Gasly.
En la clasificación sprint, el argentino logró superar la SQ1 con lo justo, aunque ya evidenciaba una diferencia considerable respecto a su compañero. En esa tanda, su vuelta fue más de medio segundo más lenta que la del francés, que avanzó con comodidad desde el séptimo puesto. Posteriormente, en la SQ2, la brecha se amplió aún más: Gasly logró meterse en la tercera fase, mientras que Colapinto quedó eliminado en la 16ª posición, a 0.922 segundos.
Para dimensionar el nivel que alcanzó el francés, basta observar lo sucedido en la SQ3. Allí, Gasly logró ubicarse séptimo en la grilla y marcó un tiempo incluso mejor que el del campeón del mundo Max Verstappen. El piloto de Alpine terminó por delante del neerlandés y también superó a otros competidores como Ollie Bearman e Isack Hadjar, quedando solo por detrás de los autos de Ferrari, McLaren y Mercedes.
Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto
El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tendrá lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.
La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato. Posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.
Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebrará la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.
Viernes 13 de marzo
- Prácticas libres 1: 00:30
- Clasificación sprint: 04:30
Sábado 14 de marzo
- Carrera sprint: 00:00
- Clasificación: 04:00
Domingo 15 de marzo
- Carrera: 04.00
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