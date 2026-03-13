Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación sprint en China: "Estoy un poco perdido"

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En la clasificación sprint, el argentino logró superar la SQ1 con lo justo, aunque ya evidenciaba una diferencia considerable respecto a su compañero. En esa tanda, su vuelta fue más de medio segundo más lenta que la del francés, que avanzó con comodidad desde el séptimo puesto. Posteriormente, en la SQ2, la brecha se amplió aún más: Gasly logró meterse en la tercera fase, mientras que Colapinto quedó eliminado en la 16ª posición, a 0.922 segundos.

Para dimensionar el nivel que alcanzó el francés, basta observar lo sucedido en la SQ3. Allí, Gasly logró ubicarse séptimo en la grilla y marcó un tiempo incluso mejor que el del campeón del mundo Max Verstappen. El piloto de Alpine terminó por delante del neerlandés y también superó a otros competidores como Ollie Bearman e Isack Hadjar, quedando solo por detrás de los autos de Ferrari, McLaren y Mercedes.

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Gran Premio de China de la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto

El cronograma oficial comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina. La primera actividad será la práctica libre 1, que se desarrollará entre las 00:30 y las 01:30 horas. Más tarde, desde las 04:30 hasta las 05:14, tendrá lugar la clasificación sprint, que determinará la grilla para la carrera corta del sábado.

La jornada del sábado 14 de marzo contará con dos momentos clave. A partir de las 00:00 horas se disputará la carrera sprint, que se extenderá durante una hora y entregará puntos importantes para el campeonato. Posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00, se llevará adelante la sesión de clasificación que definirá el orden de largada para el Gran Premio principal.

Finalmente, el domingo 15 de marzo se celebrará la carrera, programada para las 04:00 de la madrugada en horario argentino. La competencia tendrá un total de 56 vueltas y recorrerá una distancia de poco más de 305 kilómetros sobre uno de los circuitos más técnicos del calendario.

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30

00:30 Clasificación sprint: 04:30

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00

00:00 Clasificación: 04:00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00